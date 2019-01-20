США передали сирийским курдам современное оружие, пишут СМИ

Американские противники вывода войск США из Сирии передали силам самообороны сирийских курдов (YPG) современное оружие, пишет издание Yeni Akit со ссылкой на местные источники.

Отмечается, что речь идет об огромном количестве современных противотанковых ракетных комплексов "Джавелин" и "Тоу". Предполагается, что курды будут использовать эти орудия против турецких танков, которые в скором времени собираются войти в Манбидж на севере Сирии.

Также сообщается, что в настоящее время турецкие спецподразделения ведут в этом городе поиски этих комплексов.

При этом издание отмечает, что по этой причине Турция задерживает свою военную операцию в Манбидже.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что Анкара готова начать операцию на востоке от Евфрата, а также в сирийском Манбидже против сил самообороны сирийских курдов, если США не выведут их оттуда. Позднее он заявил, что решил отложить начало военной операции в Сирии после телефонного разговора с Дональдом Трампом 14 декабря, по итогам которого тот принял решение вывести американские войска из САР.

Трамп в середине декабря 2018 года заявил о победе над ИГ* в Сирии, отметив, что это было единственной причиной пребывания американских военных в стране. Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что США начали вывод войск из Сирии, но победа над ИГ* не означает прекращения работы коалиции. В пятницу, 11 января, неназванный военный чиновник США заявил телеканалу Fox News , что Америка выводит военную технику из Сирии, но войска пока остаются.

*Террористическая организация, запрещенная в России