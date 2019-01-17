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США рассчитывают на ядерное сдерживание России 

Национальная Служба Новостей + ещё 7 1 час назад
Фото: U.S. Navy
Представитель администрации президента США высокого ранга заявил, что Вашингтон рассчитывает на ядерное сдерживание России и Китая. Об этом говорилось во время брифинга, посвященного новой стратегии американской ПРО. При этом представитель Белого дома подчеркнул, что президент США Дональд Трамп надеется на выстраивание хороших отношений с этими двумя странами, передает РЕН ТВ.
Представитель американской администрации отметил, что возможности систем ПРО США в большей степени направлены на отражение потенциальной агрессии со стороны «государств-изгоев». К таким странам США причисляют, например, Иран, пишет «Газета.ру».
Ранее главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в эфире НСН заявил, что причины выхода американцев из ДРСМД гораздо глубже, чем кажется.
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Оружие , Армия , Войска , Статьи , США , Игорь Коротченко , Дональд Трамп , Администрация США , Газета.Ru , Журнал "Национальная оборона" , РЕН ТВ , Китай
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