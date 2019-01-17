Представитель администрации президента США высокого ранга заявил, что Вашингтон рассчитывает на ядерное сдерживание России и Китая. Об этом говорилось во время брифинга, посвященного новой стратегии американской ПРО. При этом представитель Белого дома подчеркнул, что президент США Дональд Трамп надеется на выстраивание хороших отношений с этими двумя странами, передает РЕН ТВ.
Представитель американской администрации отметил, что возможности систем ПРО США в большей степени направлены на отражение потенциальной агрессии со стороны «государств-изгоев». К таким странам США причисляют, например, Иран, пишет «Газета.ру».
Ранее главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в эфире НСН заявил, что причины выхода американцев из ДРСМД гораздо глубже, чем кажется.