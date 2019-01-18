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Источник: ВКС России получат четыре истребителя МиГ-35 в 2019 году 

ТАСС + ещё 4 40 минут назад
Фото: ТАСС
Воздушно-космические силы (ВКС) России получат четыре легких истребителя МиГ-35 в 2019 году. Об этом сообщил ТАСС источник в авиастроительной отрасли.
"Согласно контракту от августа 2018 года, в прошлом году изготовлены и переданы в войска два МиГ-35УБ (учебно-боевые), четыре МиГ-35С (серийные) передадут ВКС в 2019 году", — сказал собеседник агентства, отметив, что МиГ-35 пока является самолетом только сухопутного базирования.
ТАСС не располагает официальным подтверждением данной информации.
В ноябре 2018 года генеральный директор Российской самолетостроительной корпорации (РСК) "МиГ" Илья Тарасенко заявил, что первая партия МиГ-35 производится с опережением графика и будет передана ВКС "в ближайшее время". Всего, по его словам, мощности РСК "МиГ" позволяют собирать до 36 истребителей в год. Тогда же Тарасенко сообщил, что может быть разработана и палубная версия самолета.
Контракт на поставку шести МиГ-35 до 2023 года был подписан заместителем министра обороны РФ Алексеем Криворучко и главой Объединенной авиастроительной корпорации Юрием Слюсарем 22 августа 2018 года на форуме "Армия-2018" в Кубинке.
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Комментарии
Оружие , Армия , Юрий Слюсарь , Алексей Криворучко , МиГ , ОАК , ИТАР-ТАСС
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