Сама гонка вооружений. США выйдут из ДРСМД не с пустыми руками

Добро пожаловать в гонку вооружений! Точнее, в самогонку. Это же им одним хочется получить первач, чтобы потом упиваться своим превосходством до состояния "ты меня уважаешь?". Трамп, правда, не употребляет, но аллегорию понять должен. Если он, как у них говорят, "наш человек". Хотя это не помешает ему сегодня пробраться в Пентагон . Прежде такое можно было представить только в кино. Чтобы "агент русских" под видом президента вероятного противника проник в самое логово вражеской военщины, да еще и со своими стратегическими установками.

Само собой, исключительно для того, чтобы обеспечить себя легендой и сбить с толку тех, кто у него на хвосте, хозяин Белого дома презентует здесь новую доктрину противоракетной обороны США , направленную на ядерное сдерживание России . Хорош "агент"! Причем "двойной", потому что еще и на сдерживание Китая . При этом все уже осведомлены, что он обязательно скажет, что он за мир за дружбу. И пусть дешифровщики ломают голову: пароль это или сигнал, что явка провалена. Он же еще и договор о ракетах средней и меньшей дальности покидает (хотя можно и без "по"), чтобы не ограничивать свое "миролюбие" никакими рамками.

Накануне Госдеп объявил, что Соединенные Штаты теперь точно выходят из ДРСМД 2-го февраля, что позволит им вести исследования и разработку систем, которые ранее не были разрешены. Увертюра к выступлению президента в Пентагоне получилась что надо. Чтобы все сразу поняли, что выходят они не с пустыми руками. Впрочем, все и раньше знали, что деньги на создание атомно-баллистической "запрещенки" они получили еще до того, как начали с пристрастием цепляться к российской ракете 9М729.

И главное, были бы основания. А то просто потому, что она им не нравится. Как заклинание твердили: "Снимите это немедленно!". В смысле, с боевого дежурства. При этом мы очень даже понимаем, почему их бесит, например, когда мы на военных показах дефилируем во всем ультрасовременном. Для них это — "Авангард", а они не вылезают из классики. К тому же они привыкли, чтобы от них шел писк моды, а тут — гиперзвук. Но "девятка" — сама скромность. По дальности полета до нижнего предела ДРСМД не дотягивает. Можно сказать, мини-носитель. Однако они испугались, что Россия и в мини способна всех поразить.

Им, конечно, хочется видеть наши тылы совсем обнаженными. Но мы-то не можем себе это позволить. Это как минимум неприлично. Да и воспитаны мы так, чтобы встречать гостей — и непрошенных тоже — как положено. Чтобы стол. Ну, и стартовый или, как его еще называют ракетчики, пусковой стол тоже. А они нас "самогонкой" пугают. Нашли чем. Хотя их новая стратегия ПРО предусматривает и развертывание космической военной группировки. Кажется, что новое слово. Но по сути ведь тот же moonshine. Не потому что "лунный свет", а потому, что когда-то у них так и прозвали самопальный алкоголь за то, что разливали его незаконно и под покровом темноты.