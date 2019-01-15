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Названа ракета-причина раздора России и США 

Рамблер 1 час назад
США обвиняют Россию в нарушении договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) из-за ракеты 9М729, дальность которой не превышает разрешенных 500 км. Об этом рассказал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью «Российской газете».
«По мнению американцев, Россия нарушает условия Договора. Нарушения они связывают с якобы проводимыми Россией испытаниями ракеты с дальностью полета более 500 километров. Они имеют в виду нашу модернизированную ракету 9М729 с улучшенными характеристиками, дальность которой при испытаниях не превысила 476 километров, о чем американская сторона была проинформирована и могла убедиться», — сказал Патрушев.
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Патрушев также отметил, что США решили выйти из договора, поскольку в нем не участвуют некоторые из стран, у которых имеются ракеты средней и меньшей дальности, к примеру, Иран, Китай, КНДР и др.
«Вместе с тем ничто не мешает начать переговоры о присоединении этих стран к действующему Договору или приступить к обсуждению параметров нового соглашения», — уверен Патрушев.
Патрушев также заявил, что у России тоже есть вопросы к США по соблюдению ДРСМД. К примеру, на американских базах в Румынии и Польше развернуты такие же пусковые установки, как и на кораблях ВМС США, которые используются для крылатых ракет. Кроме того, Вашингтон использует беспилотные летательные аппараты, которые по сути тоже являются ракетами наземного базирования.
Комментарии18
Оружие , Армия , Видео , Николай Патрушев , Совет безопасности РФ , "Российская газета" , США
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