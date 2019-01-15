На Украине назвали систему залпового огня «Ольха» «оружием будущего»

Реактивная система залпового огня (РСЗО) "Ольха", производство которой началось на Украине в начале этого года, является "высокоточным оружием будущего", об этом в интервью украинскому изданию "Сегодня" рассказал военный эксперт, директор компании Defence Express Сергей Згурец.

"Если говорить о комплексе "Ольха", то это один из образцов высокоточного вооружения, которое было разработано в Украине в достаточно короткие сроки", — заявил Згурец, добавив, что это первый образец оружия, который был с нуля создан в стране.

Эксперт также отметил, что Министерством обороны Украины новая установка рассматривается как глубокая модернизация советской РСЗО "Смерч", в которой будет использоваться автоматизированная система управления и новые "высокоточные" снаряды.

"Если мы говорим об "оружии будущего", о неких новых образцах, то, по большому счету, их производство возможно в условиях, когда мы формируем научный или технологический задел", — указал Згурец.

Советская система накрывала одним залпом территорию размеров в несколько футбольных полей, а комплекс "Ольха", благодаря автоматизированной системе управления, позволяет назначить каждой ракете свою цель, добавил эксперт.

"Когда мы говорим о комплексе "Ольха", то это новая высокоточная реактивная система залпового огня. Советский "Смерч" был системой, которая не предусматривала наведение ракет на отдельные точки. Это был вал огня по площади, который сносил все", — добавил эксперт.

В течение нескольких лет Киев тестировал свои новые ракетные комплексы "Ольха". В апреле 2018 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Александр Турчинов сообщил о начале завершающего этапа испытаний. В начале января министр обороны Украины Степан Полторак заявил о начале серийного производства нового комплекса.

Украина неоднократно подчеркивала уникальность проекта и сравнивала его с российскими комплексами. При этом разработка "Ольхи" велась на основе советской РСЗО "Смерч".