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Россия приняла решение по Курилам
Россия приняла решение по Курилам

Надежная защита и огневая мощь: ударные «Шилки» снова заметили в Сирии 

Российская Газета 40 минут назад
Фото: РИА Новости
Предназначенная для борьбы с различными воздушными целями техника практически с самого начала вооруженного конфликта использовалась для уничтожения противника на земле. Сирийские военные очень ценят эти установки за их высокую огневую мощь: четыре 23-мм пушки с максимальной скорострельностью до 1000 выстрелов в минуту на один ствол могли поражать противника на дистанции до 2000 м. Возможность высоко поднимать орудия и быстро вращать башней превращает машины в незаменимые во время боев в городе и горах.
Однако у "Шилок" есть один существенный недостаток — слабая броня. Усилить ее решили с помощью дополнительных стальных экранов и противокумулятивных решеток. Находившаяся на борту радиолокационная станция была полностью демонтирована, что позволило существенно увеличить боекомплект. Доработанные машины, получившие репутацию сверхзащищенных, принимали участие в большинстве самых ожесточенных сражений. В феврале в ходе боевых действий в районе Хараста, что в окрестностях Дамаска, одна из таких ЗСУ получила прямое попадание реактивной гранаты в кормовую часть, но смогла продолжить выполнение боевого задания.
Недавно на часть самоходок установили противоракетные комплексы оптико-электронного противодействия Sarab ("Мираж") сирийской разработки. Такие меры еще больше усилят их возможности в противостоянии противотанковым средствам террористов.
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Оружие , Армия , Ближний Восток , Сирия
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