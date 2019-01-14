Фото: Атомная субмарина СФ запустила «Булаву» из-под воды

Минобороны России опубликовало фотографию запуска баллистической ракеты "Булава" с борта атомной подлодки Северного флота.

Название корабля не указывается и в кадре его нет — пуск подводный. Однако из типа примененной ракеты следует, что стрелял подводный ракетный крейсер стратегического назначения типа "Борей" — баллистическими ракетами "Булава" вооружены только они. Из трех построенных "Бореев" на Северном флоте служит головной корабль проекта, "Юрий Долгорукий".

Субмарина была введена в строй в 2013 году и приписана к Гаджиево, основной базе атомоходов Северного флота. Подводный крейсер вооружен 16 твердотопливными баллистическими ракетами Р-30 "Булава", каждая из которых может нести по 10 термоядерных боеголовок индивидуального наведения. Дальность полета "Булавы" 9300 километров.