Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Фото: Атомная субмарина СФ запустила «Булаву» из-под воды 

Российская Газета 55 минут назад
Фото: РГ
Минобороны России опубликовало фотографию запуска баллистической ракеты "Булава" с борта атомной подлодки Северного флота.
Название корабля не указывается и в кадре его нет — пуск подводный. Однако из типа примененной ракеты следует, что стрелял подводный ракетный крейсер стратегического назначения типа "Борей" — баллистическими ракетами "Булава" вооружены только они. Из трех построенных "Бореев" на Северном флоте служит головной корабль проекта, "Юрий Долгорукий".
Субмарина была введена в строй в 2013 году и приписана к Гаджиево, основной базе атомоходов Северного флота. Подводный крейсер вооружен 16 твердотопливными баллистическими ракетами Р-30 "Булава", каждая из которых может нести по 10 термоядерных боеголовок индивидуального наведения. Дальность полета "Булавы" 9300 километров.
— Адресат вовремя получит свой заказ, — одобрили фото зрители.
Российская Газета: последние новости
Кита скопировал истребитель F-35 Фрегат "Адмирал Горшков" приступил к завершающей фазе испытаний Глобальный охват: новые ракеты расширят возможности "Медведей"
Оружие , Армия , Министерство обороны , Совет Федерации
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чем новый президент Бразилии пригрозил России316
Лукашенко призвал закончить «недоразумение» в Донбассе171
Почему россияне выступают за отставку правительства858
Белоруссии спустя 10 лет понадобился американский посол4
Дочь Тереховой обратилась к россиянам за помощью21
Видео
03:38
Пока вы спали: Захарова «поставила точку» в вопросе Курил
Общество
00:44
Путин отреагировал на ЧП под Ростовом
Политика
04:34
Появилось видео с места взрыва в Ростовской области
Происшествия
01:09
Названа причина мощного взрыва в Париже
Происшествия
03:04
Дочь Тереховой обратилась к россиянам за помощью
Общество
04:50
Лукашенко призвал закончить «недоразумение» в Донбассе
В мире СНГ
00:29
Раненному мэру Гданьска перелили 20 литров крови
Происшествия
02:48
Чем новый президент Бразилии пригрозил России
Латинская Америка В мире
04:24
Порошенко обратился с требованием к РПЦ
В мире Украина
01:00
Малахов демонстративно отписался от Лопыревой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение