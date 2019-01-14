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Россия приняла решение по Курилам
Россия приняла решение по Курилам

Мобильный робот «Уран-6» получил новую платформу для транспортировки 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
В состав комплекса войдет четырехосный "КамАЗ".
Комплексы "Уран-6" стали поступать в российскую армию в прошлом году. Они предназначены для разминирования. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, теперь робот получил новую мобильную платформу для быстрой разгрузки. "КамАЗ" оборудован специальной платформой с системой "Мультилифт".
Новшество в том, что конструкция значительно сокращает время подготовки робота-сапера к действиям. "Уран-6" будет штатно располагаться на платформе, которая при помощи гидравлического привода спускает робота на землю и поднимает обратно. На это уходит порядка трех минут. Уже в январе нынешнего года первые комплексы поступят на вооружение.
"Уран-6" — гусеничный самоходный радиоуправляемый минный трал. Его используют для разминирования местности. Машина весит шесть-семь тонн, но может выдержать подрыв в до 60 килограммов тротила.
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Комментарии
Оружие , Армия , Министерство обороны , Камаз
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