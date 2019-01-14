Замену пистолету Макарова запустят в производство в 2019 году

Новый российский пистолет для Минобороны , который придет на замену ПМ, начнется производиться в нынешнем году. В марте завершит работу межведомственная комиссия, которая принимает решение о присвоении этому образцу вооружения литеры О1, разрешающей серийное производство. Ранее сообщалось, что новый пистолетный комплекс «Удав» прошел последние государственные испытания и был рекомендован к принятию на вооружение.

Новый российский пистолет для Минобороны «Удав», который придет на замену ПМ, начнется производиться в нынешнем году, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

В марте завершит работу межведомственная комиссия, которая принимает решение о присвоении этому образцу вооружения литеры О1, разрешающей серийное производство, после чего планируется организовать серию. Пока еще не определено предприятие для производства, передает ФАН.

«Рассматриваются три разные производственные площадки — «Вятские поляны», «Калашников» и ЦНИИточмаш. Основные претенденты — Москва и Ижевск, но основные технологии и компетенции, необходимые для производства пистолета — у ЦНИИточмаш, это все понимают», — рассказали в ОПК.

Неделей ранее сообщалось, что новый пистолетный комплекс «Удав» прошел последние государственные испытания и был рекомендован к принятию на вооружение, передает НСН.

В данный момент он направлен на рассмотрение государственной комиссии, которая примет окончательное решение. Об этом стало известно от пресс-службы Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения.

«В настоящее время результаты испытаний пистолетного комплекса находятся на рассмотрении государственной комиссии», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данным ведомства, испытания нового пистолета под патрон 9х21 проходили с августа по декабрь 2018 года на испытательной базе ЦНИИточмаш и полигонах оборонного российского ведомства в Западном и Центральном военных округах.

Сообщается, что проведенные испытания подтвердили высокие тактико-технические характеристики пистолета, а также его живучесть и способность функционировать в экстремальных условиях.

«Так, пистолет устойчиво работал в широком диапазоне температур от + 50 до -70 градусов по Цельсию», — также отметили представители ведомства.

Кроме того, российские военнослужащие уже поставили новому оружию под названием «Удав» высокую оценку, рассказывал представитель Минобороны РФ.

По информации разработчика, одним из основных достоинств нового пистолета станет удлиненный калибр патрона — 21 мм вместо 18 мм, благодаря которому увеличена мощность выстрела и прицельная дальность. Одобрение военных вызвала и большая емкость магазина: если магазин ПМ вмещает 9 патронов, то «Удав» — 18.

Штурмовая винтовка ВК-308 была представлена на выставке «Армия — 2018» в Москве.

Как отмечали американские аналитики, после Второй мировой войны «Калашников» выпустил более 20 моделей автоматов, из которых только три использовали боеприпасы НАТО. При этом первые шаги концерна по производству оружия под стандарт Североатлантического альянса не были успешными с точки зрения экспорта за рубеж.

Автомат AK-308, который впервые использует боеприпасы НАТО 7,62×51 мм, может стать очень удачной попыткой России продавать оружие зарубежным странам, указывали специалисты. Уже сейчас АК-208 позиционируется как доступная альтернатива западным винтовкам калибра 7,62×51 мм.

Новое оружие предназначено именно для экспорта, поскольку нет никаких признаков того, что Россия планирует внедрять АК-308 в своих вооруженных силах или в полиции, выражалась уверенность в заметке.

Также в прошлом году сообщалось, что в России в 2019 году появятся высокоточные пули для стрелкового оружия.

«Работаем по боеприпасам для стрелкового оружия — здесь есть над чем подумать. В следующем году у нас появятся хорошие высокоточные выстрелы для стрелкового оружия по всем основным нашим калибрам», — сказал индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Сергей Абрамов.

Также по его словам, идет разработка новой корабельной реактивной системы залпового огня. Он отметил, что на предприятиях корпорации в инициативном порядке ведутся работы по созданию нового авиационного боеприпаса повышенной эффективности.