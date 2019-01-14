Die Welt (Германия): оружие, подрывающее ядерный баланс

США рассказывают об этой опасности трезво, в цифрах и буквах. 9M729 (SSC-8 по классификации НАТО ) называется ракета, которой Россия нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Москва отрицает обвинения. Это спор, в котором эксперты указывают на противоречия и несоответствия текста договора и оружейного арсенала с его техническими возможностями.

Заключенный в 1987 году между США и СССР ДРСМД регулирует разоружение и уничтожение ядерных вооружений меньшей и средней дальности, то есть от 500 до 5 500 км.

Вместе с тем, договор касается только оружия наземного базирования, а не снарядов, которые выпускаются с самолетов или кораблей и подводных лодок. Поэтому в договоре на протяжении десятилетий была лазейка, отмечают эксперты. Особую пикантность придает тот факт, что вооружение для допуска к стартам с самолета или корабля может тестироваться также и на суше.

В конце ноября глава Национальной разведки США Дэниэл Коутс озвучил то, что в отрасли уже давно считается всем известным секретом — Россия с середины 2000-х годов разрабатывает новое наземное оружие, которое может также оснащаться ядерным боезарядом.

Коутс говорил о наземной системе. 9М729 разрабатывается российским конструкторским бюро «Новатор». То есть речь идет о ракете в ее традиционном смысле. При этом Коутс указывал на систему «Искандер».

Это примечательно тем, что эксперты понимают под «Искандером» не только ракету, но и целую систему из тяжелого четырехосного транспортного средства и стартовой установки, а также вооружение. Он может быть либо ракетой малой дальности SS-26, либо соответствующим договору вспомогательным вооружением, крылатой ракетой малой дальности с обозначением 9M728 (SSC-7).

Это управляемое оружие длиной от семи до восьми метров и диаметром целых полметра. Основные претензии заключаются в том, что Москва разработала намного более мощную крылатую ракету, именно модель 9M729, которая может также запускаться с системы «Искандер».

Военный эксперт, руководитель компании ST Analytics, преподаватель университета бундесвера в Мюнхене Маркус Шиллер отмечает, что с технической точки зрения не будет неожиданностью, если у ракеты 9М729 окажется большая дальность, нежели 500 км, и тем самым будет иметь место нарушение договора.

«С точки зрения технического специалиста, договор сформулирован очень неточно и неудачно».

Так, русские утверждают, что их ракеты «Искандер» (SS26) обладают дальностью всего лишь 480 км, то есть соответствуют требованиям договора.

«Если сократить полезную нагрузку, ракета будет обладать дальностью свыше 500 км», — говорит Шиллер.

Инженер исходит из того, что новая, якобы опасная ракета запускается с транспортно-пусковой установки при помощи двигателя на твердом топливе. Затем для подлета к цели используется двухконтурный турбореактивный двигатель, как в самолетах. В отличие от баллистической ракеты, она не поднимается высоко в небо, а, вероятно, приближается к цели на низкой высоте, возможно, даже ниже 100 метров.

При скорости порядка 1 000 км/ч ракете для преодоления больших расстояний потребуется намного больше времени, чем баллистическим ракетам.

«Они могут достигать целей на расстоянии до 5 000 км за четверть часа. Но уровень угрозы у баллистических ракет намного выше», — говорит Шиллер.

Кстати, баллистическая ракета дальнего действия может быть переоборудована в ракету средней дальности.