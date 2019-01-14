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На ракетных позициях США устроили пивную 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Reuters
В 50-е и 60-е годы XX века комплекс ПВО на господствующей над Питтсбургом высоте был центром противовоздушной обороны одного из главных промышленных районов США. Здесь находились радары, командный пункт, позиии зенитной артиллерии и стартовые площадки дальних зенитных ракет Hercules с ядерными боеголовками. Ракеты хранились под землей в укрепленных бункерах, а по тревоге поднимались наверх лифтом.
Не менее защищен был и командный пункт: помимо очень толстых стен из армированного железобетона, в нем есть помещение, заключенное в медную капсулу — таким образом военные рассчитывали уберечь электронику от электромагнитных импульсов при ядерной атаке.
Теперь в бункерах разместится пивоваренный цех, а на ракетных позициях с отличным видом на город — ресторанные террасы, парк для собак и прогулочные дорожки. Под белым куполом на высоком постаменте находится действующий радар — он включен в систему контроля за воздушным движением аэропорта Питтсбурга.
— Неизвестно, сохранится ли вертолетная площадка, но винные авиатуры набирают популярность в некоторых регионах США, — считает военный обозреватель The Drive Тайлер Рогоуэй.
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Оружие , Армия , Питтсбург , США
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