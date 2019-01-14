На ракетных позициях США устроили пивную

В 50-е и 60-е годы XX века комплекс ПВО на господствующей над Питтсбургом высоте был центром противовоздушной обороны одного из главных промышленных районов США . Здесь находились радары, командный пункт, позиии зенитной артиллерии и стартовые площадки дальних зенитных ракет Hercules с ядерными боеголовками. Ракеты хранились под землей в укрепленных бункерах, а по тревоге поднимались наверх лифтом.

В Питтсбурге откроют пивоварню с рестораном на ракетных позициях времен холодной войны. Радар под белым куполом — действующий, он следит за воздушным движением. Фото https://t.co/V5ZcSzRgO5. pic.twitter.com/ZBB2dU9rXg— Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) 14 January 2019

Не менее защищен был и командный пункт: помимо очень толстых стен из армированного железобетона, в нем есть помещение, заключенное в медную капсулу — таким образом военные рассчитывали уберечь электронику от электромагнитных импульсов при ядерной атаке.

Теперь в бункерах разместится пивоваренный цех, а на ракетных позициях с отличным видом на город — ресторанные террасы, парк для собак и прогулочные дорожки. Под белым куполом на высоком постаменте находится действующий радар — он включен в систему контроля за воздушным движением аэропорта Питтсбурга.