Лаосские танки дошли до Иркутска

Накануне состав так же тепло встречали в Чите.

Напомним, 9 января во Владивосток пришло судно с тремя десятками танков Т-34-85, переданных России армией Лаоса. Договоренность об этом была достигнута в ходе визита министра обороны РФ во Вьентьян в начале 2018 года. Боевая техника хорошо перенесла многолетнюю службу во влажном тропическом климате и находится в полностью исправном состоянии. Эшелон с танками пересекает Россию с востока на запад, направляясь в подмосковный Нарофоминск.

Т-34 будут использоваться в парадах Победы, съемках фильмов о Великой Отечественной войне, пополнят музейные экспозиции.