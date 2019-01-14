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Лаосские танки дошли до Иркутска 

Российская Газета 1 час назад
Фото: ТАСС
На вокзале поезд встречали несколько сотен человек: ветераны Великой Отечественной войны, юнармейцы и военные из соединения РВСН во главе с командованием. Состоялся митинг, пишет "Интерфакс" со ссылкой на Министерство обороны РФ.
Накануне состав так же тепло встречали в Чите.
Напомним, 9 января во Владивосток пришло судно с тремя десятками танков Т-34-85, переданных России армией Лаоса. Договоренность об этом была достигнута в ходе визита министра обороны РФ во Вьентьян в начале 2018 года. Боевая техника хорошо перенесла многолетнюю службу во влажном тропическом климате и находится в полностью исправном состоянии. Эшелон с танками пересекает Россию с востока на запад, направляясь в подмосковный Нарофоминск.
Т-34 будут использоваться в парадах Победы, съемках фильмов о Великой Отечественной войне, пополнят музейные экспозиции.
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Оружие , Армия , Министерство обороны , РВСН , Интерфакс , Иркутск
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