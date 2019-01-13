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Япония решила создать ударные самолеты электронной войны 

Газета.ру + ещё 2 48 минут назад
Фото: Reuters
Японское правительство решило разработать собственные ударные самолеты электронной войны для вывода из строя систем связи и радаров предполагаемого противника. Об этом пишет Yomiuri со ссылкой на официальные источники.
Согласно имеющейся информации, таким оборудованием хотят оснастить транспортные и патрульные самолеты на вооружении японских ВВС и ВМС. Оно появится в армии примерно в 2027 году.
Как отмечается, в настоящее время японская сторона уже располагает средствами электронной войны, однако они имеют пассивный оборонительный характер. В данном случае речь идет о разработке для электронной войны наступательных самолетов.
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Оружие , Азия , Армия , Япония
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