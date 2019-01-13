Источник рассказал о серийном производстве пистолета на замену ПМ

Серийное производство новейшего российского пистолета для Минобороны , который призван заменить пистолет Макарова (ПМ), начнется в этом году, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Межведомственная комиссия, принимающая решение о присвоении этому образцу вооружения литеры О1 (разрешающая серийное производство — ред.), завершит свою работу в марте, после чего планируется организовать серию", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время решается, на какой площадке будет производиться пистолетный комплекс.

"Рассматриваются три разные производственные площадки — "Вятские поляны", "Калашников" и ЦНИИточмаш. Основные претенденты — Москва и Ижевск, но основные технологии и компетенции, необходимые для производства пистолета — у ЦНИИточмаш, это все понимают", — сказал источник.

Ранее в пресс-службе Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (входит в "Ростех" ) журналистам сообщили, что государственные испытания пистолетного комплекса под патрон 9×21 для Минобороны завершились. Там уточнили, что на испытаниях пистолетный комплекс подвергался воздействию климатических и механических факторов для проверки на соответствие требованиям стойкости (устойчивости, прочности), установленным нормативно-технической документацией заказчика. Также исследовались баллистические характеристики пистолета. Он устойчиво работал в широком диапазоне температур от +50 до -70 градусов по Цельсию.

Новый пистолет призван заменить ПМ, который сейчас является самым массовым в российской армии. Кроме ПМ, применяется ориентированный под патрон 9×18 пистолет Стечкина. В основном им пользуются подразделения спецназначения.