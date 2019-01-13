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Источник рассказал о серийном производстве пистолета на замену ПМ 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
Фото: Р-Спорт
Серийное производство новейшего российского пистолета для Минобороны, который призван заменить пистолет Макарова (ПМ), начнется в этом году, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
"Межведомственная комиссия, принимающая решение о присвоении этому образцу вооружения литеры О1 (разрешающая серийное производство — ред.), завершит свою работу в марте, после чего планируется организовать серию", — сказал собеседник агентства.
По его словам, в настоящее время решается, на какой площадке будет производиться пистолетный комплекс.
"Рассматриваются три разные производственные площадки — "Вятские поляны", "Калашников" и ЦНИИточмаш. Основные претенденты — Москва и Ижевск, но основные технологии и компетенции, необходимые для производства пистолета — у ЦНИИточмаш, это все понимают", — сказал источник.
Ранее в пресс-службе Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (входит в "Ростех") журналистам сообщили, что государственные испытания пистолетного комплекса под патрон 9×21 для Минобороны завершились. Там уточнили, что на испытаниях пистолетный комплекс подвергался воздействию климатических и механических факторов для проверки на соответствие требованиям стойкости (устойчивости, прочности), установленным нормативно-технической документацией заказчика. Также исследовались баллистические характеристики пистолета. Он устойчиво работал в широком диапазоне температур от +50 до -70 градусов по Цельсию.
Новый пистолет призван заменить ПМ, который сейчас является самым массовым в российской армии. Кроме ПМ, применяется ориентированный под патрон 9×18 пистолет Стечкина. В основном им пользуются подразделения спецназначения.
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Оружие , Министерство обороны , Ростех , ЦНИИТОЧМАШ , РИА Новости
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