The Hill (США): наши системы ПРО не соответствуют гиперзвуковому оружию

The Hill (США) . Российские и китайские исследования в области разработки гиперзвукового оружия существенно опередили США , пишет военный эксперт издания, сетуя, что у США нет аналогичных боевых систем. Многократно превышающие скорость звука маневрирующие боевые блоки делают бесполезной американскую ПРО, подчеркивается в статье

Доклад Института аэрокосмических исследований Митчелла (Mitchell Institute for Aerospace Studies) дает полное и убедительное обоснование, почему США должны активно развивать системы гиперзвуковых вооружений, которые способны двигаться многократно быстрее скорости звука.

Гиперзвуковое оружие, заключают авторы доклада, позволило бы США наносить удары по всему миру с «эффектом четвертого измерения» — настолько быстро, что у противника не будет времени на принятие решения, и его противоракетная оборона окажется бесполезной. Для американских политиков может быть неочевидным тот факт, что гиперзвуковое оружие может предоставить эти преимущества нашим противникам.

России и Китае исследования, испытания и разработка гиперзвукового оружия значительно опередили исследования, проведенные в Соединенных Штатах. В России в декабре успешно завершены испытания комплекса «Авангард», в ходе которых гиперзвуковой маневрирующий боевой блок якобы развил скорость, в 27 раз превышающую скорость звука. Россияне также утверждают, что эта система сейчас находится в производстве и готова к принятию на вооружение.

Китай еще более настойчив в попытке создать гиперзвуковое оружие. По словам заместителя министра обороны США по научным исследованиям д-ра Майка Гриффина, Китай провел «больше испытаний в прошлом году, чем Соединенные Штаты за последнее десятилетие».

С другой стороны, Соединенные Штаты в настоящее время не располагают таким потенциалом. Суровая реальность заключается в том, что наши системы противоракетной обороны, а также оперативное мышление просто неспособны противостоять этой угрозе. В Конгрессе могут не понимать, что гиперзвуковое оружие специально разработано для использования «дыр» в нашей противоракетной обороне.

Комплекс спутниковых датчиков Агентства противоракетной обороны (MDA), морские и наземные радары, а также перехватчики наземного базирования предназначены для противодействия угрозы нападения с помощью баллистических ракет, запущенных из Северной Кореи или, возможно, Ирана.

В то время как баллистическая траектория полета относительно предсказуема, гиперзвувуковой аппарат двигается совершенно непредсказуемым путем, маневрируя на протяжении всего полета. Это делает системы точечной обороны, такие как Patriot и THAAD, неэффективными.

Наконец, гиперзвуковые системы движутся на таких высоких скоростях, что в сочетании с их более низкой высотой полета, снижается дальность их обнаружения радарами и время реакции до такой степени, что ни одна из наших нынешних систем не имеет реальных шансов на успешный перехват.

Противодействие гиперзвуковой угрозе потребует инвестиций США в обширную оборонительную архитектуру, которая обеспечит создание космических систем для обнаружения запуска гиперзвукового комплекса, отслеживания движения от момента запуска до начала гиперзвукового полета гиперзвукового боевого блока, а затем и его самого вплоть до его уничтожения с помощью систем. которые могут включать в себя реальный кинетический перехватчик, оружие направленной энергии, другие некинетические средства или, оптимально, комбинацию каждого из них.

Для этого должны быть разработаны надежные, безопасные, высокоскоростные и качественные системы передачи данных, которые мгновенно распределяют информацию между всеми узлами и компонентами системы: от обнаружения до уничтожения боевого блока. Глубина и широта, а также разнообразие технических и инженерных задач являются значительными, но не должны быть сложными.

Китай и Россия убедили нас в том, что строить противоракетную оборону так, как мы это делали всегда, уже неприемлемо.