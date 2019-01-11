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Чем обновленный «Ночной охотник» может превзойти американский «Апач» 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: © Григорий Ш. / RussianPlanes.net
Вдвое увеличенная дальность обнаружения целей и повышенная скрытность, мощный двигатель и высокоточное ракетное вооружение — скоро российская армия получит усовершенствованную модификацию ударного вертолета Ми-28НМ. "Ночной охотник" доработали по итогам применения в Сирии, сейчас проходят госиспытания. Об особенностях этого вертолета — в материале РИА Новости.

Продвинутая начинка

От своих предков — самых распространенных в мире боевых вертолетов Ми-24 — "Ночные охотники" унаследовали тандемную посадку экипажа. И, хотя штурману и пилоту при такой компоновке сложнее взаимодействовать, военные эксперты уверены: плюсов у этого конструктивного решения больше, чем минусов. В первую очередь — лучшая обзорность у командира, который видит объекты на земле и в воздухе во всех направлениях. Единственное, чего не хватало Ми-28 первых серий, — дублирующего комплекта органов управления, повышающего живучесть машины при ранении одного из членов экипажа. Такая схема уже успешно внедрена в учебно-боевом Ми-28УБ. В новой версии "ударника" у сидящего за командиром штурмана тоже есть ручка управления и педали.
Модернизация затронула и внутреннее оснащение кабины: летчики смогут получать более полную информацию об окружающей обстановке и работе всех систем машины, что облегчит взаимодействие и ускорит принятие решений в боевой обстановке. Усилено бронирование: экипаж теперь защищен от пуль и снарядов калибра до двадцати миллиметров. Кроме того, повышена устойчивость к боевым повреждениям за счет особых материалов и конструктивных решений. Например, лопасти несущего винта вертолета сделаны из композитов, что позволяет безопасно завершить полет, даже если в них попадет снаряд калибра 20-30 миллиметров. Доработанная конструкция топливной системы исключает взрыв или возгорание горючего.
От ракетных атак Ми-28НМ прикроет современный оборонительный лазерный комплекс — с этого года его будут ставить на все "Ночные охотники". В перспективе лазерные системы смогут не только уводить вражескую ракету от вертолета, но и выжигать матрицу ее головки самонаведения.
Инженеры серьезно довели до ума и радиоэлектронное оборудование Ми-28. Так, антенну радиолокационной станции с носа переместили на втулку несущего винта и прикрыли сверху сферическим обтекателем. Это помогает эффективнее работать с бортовым высокоточным оружием, в том числе самонаводящимися ракетами, за счет постоянного кругового обзора сокращает время поиска и уничтожения целей. В целом быстродействие бортовой вычислительной машины повысилось в десятки раз. Вертолет оборудовали новым прицельным, навигационным и разведывательным комплексами и системой управления, позволяющей экипажу садиться вслепую. То есть "Ночной охотник" стал действительно всепогодным и всесуточным вертолетом, способным уничтожать любые цели — от танков до беспилотников.
Вместе с новой электроникой Ми-28НМ получил новый двигатель ВК-2500П российского производства. Мощность на чрезвычайном режиме возросла с 2700 до 2800 лошадиных сил, на взлетном — с 2400 до 2500. Применяется система автоматического управления, которая значительно упрощает техническое обслуживание, повышает безопасность полетов и улучшает эксплуатационные характеристики силовой установки. Еще одно новое решение — особая конструкция несущего винта, дающая значительный прирост в скорости. "Максималка" Ми-28НМ увеличилась почти до 325 километров в час.
Вооружение по большей части останется таким же, как и на Ми-28Н: проверенная временем 30-миллиметровая пушка 2А42 с боекомплектом на триста патронов, управляемые ракеты "воздух — воздух" Р-60, ПТУР "Вихрь", 30-миллиметровые гранатометы, неуправляемые ракеты, 12,7-миллиметровые или 7,62-миллиметровые пулеметы.
Единственное новшество: вертолет оснастят дальнобойными противотанковыми управляемыми ракетами 9М123М "Хризантема-ВМ" с двухканальной системой наведения. В августе 2018-го на военно-техническом форуме "Армия" представили экспортную версию Ми-28НЭ с этим вооружением. Не исключено, что такие же ракеты получит и "Ночной охотник" для российской армии. Кроме того, рассматривается вопрос установки бомбового вооружения.

Ударная конкуренция

Специалисты говорят о значительном превосходстве Ми-28НМ над главным американским конкурентом AH-64D "Apache-D". В частности, военный представитель при Московском вертолетном заводе и ОКБ имени Миля Евгений Полуянов отметил особую эффективность поражения воздушных целей российским вертолетом. По его словам, это достигается за счет оснащения Ми-28НМ новейшим ракетным вооружением.
Стоит отметить, что боевой путь "Апача" намного длиннее карьеры российского коллеги. "Американец" стоит на вооружении с середины 1980-х и уже претерпел несколько этапов модернизации. Впервые его применили в ходе вторжения США в Панаму в 1989-м, "Апачи" уничтожали иракские объекты в операции "Буря в пустыне", гоняли талибов в Афганистане и атаковали боевиков "Хезболлы" в Ливане.
"Опустошители", как называют Ми-28Н в НАТО, успели полноценно повоевать только в Сирии. В арабской республике как раз и выявилось несовершенство некоторых узлов радиоэлектронного и оптического оборудования, в том числе очков ночного видения пилотов. Воздушно-космические силы потеряли там одну машину — Ми-28Н разбился в районе города Хомса, но, как сообщили в Минобороны, вертолет не был сбит. Кроме того, Ми-28НЭ успешно применялись Вооруженными силами Ирака при освобождении от террористов ряда населенных пунктов.
Впрочем, по словам авиационного эксперта и главного редактора журнала "Взлет" Андрея Фомина, сравнивать Ми-28НМ и последние версии американских "Апачей" пока преждевременно, поскольку российскому вертолету еще предстоит пройти несколько этапов госиспытаний.
"Проводится закономерное и своевременное повышение характеристик вертолета за счет замены оборудования на более современное, а также расширение номенклатуры вооружения, — сказал Фомин РИА Новости. — В конструкции летательного аппарата вряд ли что-то сильно изменится. По составу оборудования "Апачи" превосходили первые модификации серийных Ми-28. Но после модернизации некоторое отставание российской машины, думаю, будет преодолено".
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Оружие , Армия , Войска , Статьи , Андрей Фомин , Хезболла , Талибан , НАТО , РИА Новости , Сирия
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