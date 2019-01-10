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Украина запускает серийное производство ракетного комплекса «Ольха» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Украина начинает серийное производство ракетного комплекса "Ольха", сообщил министр обороны Степан Полторак в интервью правительственной газете "Урядовый курьер".
"Уже начинаем серийное производство ракетного комплекса "Ольха". Продолжаются опытно-конструкторские работы во многих других проектах, которые значительно повысят наши способности", — сказал министр, слова которого приводятся на сайте издания.
Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна в 2019 году запустит в серийное производство ракеты "Ольха".
Весной прошлого года украинский ракетный комплекс "Ольха" прошел заключительные испытания, серийное производство планировали начать в 2018 году. Ракета "Ольха" собрана полностью из украинских комплектующих.
На военном параде ко Дню независимости Украины 24 августа 2018 года был продемонстрирован ряд новинок, включая, оперативно-тактический ракетный комплекс "Сапсан", реактивные системы залпового огня "Ольха" и "Верба", самоходную установку "Богдана" и аналог американских Javelin — противотанковый ракетный комплекс "Стугна-П". Эксперты назвали все это вооружение "макетами", которые украинский ОПК постоянно возит по выставкам, однако никаких контрактов на производство этого вооружения нет.
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Оружие , Армия , Степан Полторак , Петр Порошенко
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