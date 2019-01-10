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Угрозы Лукашенко, крупное ЧП в Москве и другие события дня
Угрозы Лукашенко, крупное ЧП в Москве и другие события дня

Робот «Уран-6» получил новую мобильную платформу 

ТК «Звезда» 52 минуты назад
Фото: Минобороны РФ
Платформа при помощи гидравлического привода спускает робота на землю и поднимает обратно, затрачивая на перемещение не более трех минут.
Робототехнический комплекс «Уран-6» получил новую мобильную платформу для быстрой разгрузки, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
«Мобильный робототехнический комплекс "Уран-6" получил новую платформу для транспортировки. В состав "робота-сапера" войдет четырехосный "КАМАЗ", оборудованный специальной платформой с системой "Мультилифт". Конструкция платформы в разы сокращает время подготовки комплекса к работе», — говорится в сообщении.
«Уран-6» предназначен для проделывания проходов в противопехотных минных полях и сплошной очистки местности от взрывоопасных предметов вне условий боевых действий в режиме дистанционного управления.
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Оружие , Армия , Министерство обороны , Камаз
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