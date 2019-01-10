Врио главы Пентагона нецензурно высказался об истребителе F-35

Врио главы минобороны США Патрик Шанахан обматерил истребитель F-35 Lightning II. По словам чиновника, этот самолет — «полная хрень», а в корпорации Lockheed Martin «не понимают, как сделать истребитель пятого поколения». До назначения на пост Шанахан 31 год проработал в компании-конкуренте — Boeing , и она бы «справилась с этой задачей лучше». Существующую программу он назвал «несостоятельной» и слишком дорогой для Америки.

Временно исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан в нецензурных выражениях отозвался об истребителе F-35 Lightning II на официальных встречах в Пентагоне . Об этом сообщает американское издание Politico со ссылкой на отставных высокопоставленных чиновников США.

«F-35 — полная хрень, а не самолет. [Корпорация] Lockheed Martin, которая занимается его производством, в душе не [понимает], как выполнить программу по созданию истребителя пятого поколения», — цитирует Шанахана источник.

Дональда Трампа. Находясь на посту заместителя главы Пентагона, Шанахан несколько раз «мочил» программу F-35 на заседаниях, называя ее «несостоятельной». Кроме того, он будто бы критиковал, не скупясь на выражения, гендиректора Lockheed Martin (LM) Мэрилин Хьюсон. Об этом изданию сообщил другой источник, экс-сотрудник администрации президента США

По мнению Шанахана, предложенная LM программа слишком дорогая.

«Цена, финансовые прогнозы, это слишком дорого, мы не сможем это обеспечить», — пожаловался врио главы американского военного ведомства.

Стоит добавить, что Шанахан, прежде чем занять в 2017 году пост замминистра обороны США, более 30 лет проработал в корпорации Boeing.

Напомним, программа истребителя F-35 Lightning II стала самой дорогой в истории производства вооружений. США потратили на новый самолет около 1,5 триллиона долларов. Первоначально заложенные расходы были превышены на сотни миллиардов долларов, а сам самолет был введен в строй на 7 лет позже, чем планировалось изначально.

Кроме того, самолет обладает множеством технических проблем — издание National Interest, к примеру, опубликовало статью, в которой указывало на уязвимость F-35 к ударам молний. Из-за этого Корпусу морской пехоты пришлось устанавливать портативные громоотводы на F-35 Lightning II («Молния 2» — англ.), дислоцированные на авиабазах в Японии.

В октябре 2018 года командование США временно приостановили полеты истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 для проведения массовой проверки. Сообщается, что эксперты проведут инспекцию топливной трубки внутри двигателей самолетов. Несмотря на то, что F-35 является передовым и дорогостоящим истребителем, программа по его производству уже не раз подвергалась критике в США. В частности, в Пентагоне признают, что около половины произведенных самолетов не готовы к бою.

Точная причина аварии до сих пор не названа. Однако многие эксперты предполагают, что проблема связана именно с топливными трубками, поскольку ранее в апреле F-35 совершил вынужденную экстренную посадку на морской базе в Северной Каролине из-за неисправности топливного отсека.

Истребитель пятого поколения F-35 Lightning II является одним из наиболее передовых самолетов и состоит на вооружении некоторых стран НАТО . В частности, Великобритания и США являются основными эксплуатантами.

На данный момент выпускается три модификации истребителя: A — базовая, B — с укороченным взлетом и вертикальной посадкой, разработана для Корпуса морской пехоты США, C — палубная, флотская модификация.

Программа создания малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Lockheed Martin F-35 Lightning II стала самой дорогостоящей в истории производства оружия.

В конце сентября этого года F-35B ВВС США произвели первые удары в боевых условиях на территории Афганистана по позициям боевиков радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России) (организация запрещена в России). Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на трех сотрудников Пентагона.

Однако американские СМИ раскритиковали «боевой дебют» F-35. Главной причиной недовольства стала высокая стоимость самолетов. Издание The National Interest сообщило, что использование «мегадорогого» истребителя за $115 млн для бомбардировки «обычного схрона боевиков с парой АК-47» стало «большой потерей времени» и «пиар-трюком».

Кроме того, эксперты некоммерческой организации Project On Government Oversight (POGO) обвинили минобороны США в сокрытии технических недостатков самолетов. Авторы доклада заявили, что комиссия Пентагона по оценке проекта создания F-35 безосновательно переквалифицировала некоторые недоработки самолета из критичных во второстепенные. По мнению экспертов руководители проекта намерены скрыть врожденные пороки, чтобы решение о серийном производстве F-35 было принято в их пользу. Это должно произойти в середине осени 2019 года.

Например, в докладе POGO говорится, что во время заседания комиссии Пентагона сразу 19 дефектов были перемещены из первой категории во вторую. В их числе система аварийного оповещения для катапультирования пилота. Эксперты подчеркнули, что в военном ведомстве США не предложили плана по устранению как минимум 10 дефектов, которым понизили степень важности.

В июне нынешнего года главное контрольно-бюджетное управление (GAO) отчиталось о 966 «явных недоработках» в нынешнем проекте истребителя F-35, 110 из них относились к первой категории, напомнили эксперты. Такие недочеты в конструкции самолета «могут повредить надежности, безопасности или другим критическим требованиям» при эксплуатации.