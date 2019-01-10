В США объяснили «молчание» России про С-500

Российский зенитный ракетный комплекс С-500 «Прометей» превосходит по своим тактико-техническим характеристикам возможности С-400 «Триумф», в связи с чем излишняя реклама первого может помешать продвижению на международном рынке второго, пишет The National Interest

Американский журнал отмечает, что дальность ракет С-500 составляет 600 километров, что на 200 километров превосходит возможности С-400. Кроме того, первая система способна одновременно отслеживать и перехватывать до десяти боеголовок, движущихся со скоростями около 6,5 километра в секунду, а также обнаруживать малозаметные истребители.

The National Interest пишет, что ограниченное освещение темпов разработки С-500 может быть обусловлено не технологическими трудностями в создании системы, а экономическими соображениями. «То есть они опасаются, что выпуск С-500 может подорвать огромный экспортный успех С-400», — полагает издание.

В январе The National Interest написало, что российский танк Т-90С вдвое дешевле американского M1 Abrams, объединяет достоинства Т-72 и Т-80, в связи с чем является одним их самых успешных предложений подобной военной техники на мировом рынке.