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В США объяснили «молчание» России про С-500 

Lenta.ru 37 минут назад
Российский зенитный ракетный комплекс С-500 «Прометей» превосходит по своим тактико-техническим характеристикам возможности С-400 «Триумф», в связи с чем излишняя реклама первого может помешать продвижению на международном рынке второго, пишет The National Interest.
Американский журнал отмечает, что дальность ракет С-500 составляет 600 километров, что на 200 километров превосходит возможности С-400. Кроме того, первая система способна одновременно отслеживать и перехватывать до десяти боеголовок, движущихся со скоростями около 6,5 километра в секунду, а также обнаруживать малозаметные истребители.
The National Interest пишет, что ограниченное освещение темпов разработки С-500 может быть обусловлено не технологическими трудностями в создании системы, а экономическими соображениями. «То есть они опасаются, что выпуск С-500 может подорвать огромный экспортный успех С-400», — полагает издание.
В январе The National Interest написало, что российский танк Т-90С вдвое дешевле американского M1 Abrams, объединяет достоинства Т-72 и Т-80, в связи с чем является одним их самых успешных предложений подобной военной техники на мировом рынке.
В настоящее время «Алмаз-Антей» завершает разработку перспективной системы противовоздушной обороны С-500 «Прометей». Комплекс является развитием РЛС 96Л6Е, применяемой в С-300 и С-400. Радар-обнаружитель такой системы снабжен активной фазированной антенной решеткой и применяется для обнаружения и сопровождения целей во всем диапазоне высот, опознавания их принадлежности по принципу «свой-чужой». Российские военные должны начать получать С-500 в 2020 году.
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Комментарии8
Оружие , Армия , Видео , Алмаз-Антей , The National Interest , США
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