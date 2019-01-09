В Польше заявили о создании совместно с Украиной новой системы ПВО

Польша и Украина совместно создают новую систему ПВО на базе украинской ракеты, заявил представитель польской компании Роман Мушал, которого цитирует издание Defence-Blog.

"Польская компания WB Electronics и украинская государственная оборонно-промышленная группа Укроборонпром планируют совместно разработать новую систему противовоздушной обороны средней дальности", — приводит слова Мушала издание.

В ходе научно-практической конференции по проблемам противовоздушной обороны Мушал заявил, что польская частная оборонная компания WB Electronics намерена совместно с Украиной реализовать проект по разработке мобильной ракетной системы класса "земля — воздух" средней дальности.

По его словам, в основе проекта должна быть усовершенствованная версия ракеты класса «воздух — воздух» украинского производства Р-27.

При этом Мушал отметил, что большинство необходимых элементов уже создано: двигатель, топливо, самонаводящиеся головки (активная, пассивная и тепловизионная).

По словам представителя Польши, время, необходимое для развертывания производства в Польше, составляет примерно три года.

Он добавил, что новая ракетная система средней дальности будет использоваться для защиты важных зданий, объектов, а также сухопутных войск от всех типов самолетов, вертолетов, крылатых ракет, управляемого оружия, ракет класса "воздух — поверхность", противокорабельных ракет.

Новая система противовоздушной обороны будет иметь дальность действия до 30 километров для ракеты с инфракрасным наведением (WICHER-ET), 25 км для версии с активным радиолокационным наведением (WICHER-EA) и почти 110 км для пассивной радиолокационной версии (WICHER PEP).

Новая система ПВО средней дальности будет иметь систему вертикального пуска.

Система противовоздушной обороны может быть установлена на грузовике Jelcz 662D польского производства. Общая масса шасси (максимальная нагрузка) составляет 14 000 кг (11 000 кг).