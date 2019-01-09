Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Польше заявили о создании совместно с Украиной новой системы ПВО 

РИА Новости + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Польша и Украина совместно создают новую систему ПВО на базе украинской ракеты, заявил представитель польской компании Роман Мушал, которого цитирует издание Defence-Blog.
"Польская компания WB Electronics и украинская государственная оборонно-промышленная группа Укроборонпром планируют совместно разработать новую систему противовоздушной обороны средней дальности", — приводит слова Мушала издание.
В ходе научно-практической конференции по проблемам противовоздушной обороны Мушал заявил, что польская частная оборонная компания WB Electronics намерена совместно с Украиной реализовать проект по разработке мобильной ракетной системы класса "земля — воздух" средней дальности.
По его словам, в основе проекта должна быть усовершенствованная версия ракеты класса «воздух — воздух» украинского производства Р-27.
При этом Мушал отметил, что большинство необходимых элементов уже создано: двигатель, топливо, самонаводящиеся головки (активная, пассивная и тепловизионная).
По словам представителя Польши, время, необходимое для развертывания производства в Польше, составляет примерно три года.
Он добавил, что новая ракетная система средней дальности будет использоваться для защиты важных зданий, объектов, а также сухопутных войск от всех типов самолетов, вертолетов, крылатых ракет, управляемого оружия, ракет класса "воздух — поверхность", противокорабельных ракет.
Новая система противовоздушной обороны будет иметь дальность действия до 30 километров для ракеты с инфракрасным наведением (WICHER-ET), 25 км для версии с активным радиолокационным наведением (WICHER-EA) и почти 110 км для пассивной радиолокационной версии (WICHER PEP).
Новая система ПВО средней дальности будет иметь систему вертикального пуска.
Система противовоздушной обороны может быть установлена на грузовике Jelcz 662D польского производства. Общая масса шасси (максимальная нагрузка) составляет 14 000 кг (11 000 кг).
Последние новости
В России вступили в силу новые тарифы ОСАГО Лаос передал России тридцать танков Т-34 Бывший глава ЦРУ назвал Путина "большим подарком" для НАТО
Комментарии1
Оружие , Армия , Европа , Украина , Польша
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Санкционное цунами, ненужные российские танки и другие события дня9
Москва уличила Токио в обмане по мирному договору44
Порошенко призвал Москву к ответу из-за С-400544
Германия захотела поучиться у «отсталой» России67
Самый богатый человек в мире разводится29
Видео
00:44
Путин выстрелил из пушки в Петербурге
Общество Политика
00:38
Порошенко призвал Москву к ответу из-за С-400
Оружие Армия
02:10
Самый богатый человек в мире разводится
Общество
00:13
«В детский дом поедешь, тварь»: мать унизила сына
Происшествия
02:18
Изнасилованная дознавательница выступила с требованием
Происшествия
04:14
Опубликована последняя песня лидера Linkin Park
Шоу-бизнес
00:58
Курилы без США: американцы отказались от баз
В мире Армия
02:27
Норвегия заговорила о войне с Россией
Войска Армия
01:59
СМИ сообщили о гибели российского военного в Сирии
В мире
02:27
«Немцы нас уважали»: на Украине сходят с ума
Украина Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение