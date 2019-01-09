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Украинский посол рассказал о закупке канадский снайперских винтовок 

РИА Новости + ещё 4 50 минут назад
Фото: AFP 2018 / Anatolii Stepanov
Украинский посол в Канаде Андрей Шевченко рассчитывает, что первая партия канадских снайперских винтовок будет доставлена на Украину в 2019 году.
В августе 2018 года украинский телеканал UATV сообщил, что владелец канадской компании PGW Defence Technologies рассказал о договоре с Украиной на поставку снайперских винтовок на сумму около 770 тысяч долларов. Планировалось, что оружие будет доставлено в страну уже осенью, однако этого не произошло.
"Мы уже получили от канадского правительства разрешение на закупку очень качественных снайперских винтовок, которые сейчас удерживают мировой рекорд по дальности прицельной стрельбы. Я рассчитываю, что в этом году их первая партия будет доставлена на Украину", — сказал Шевченко в интервью агентству "Укринформ", опубликованном в среду.
По его мнению, Киеву следует искать различные формы сотрудничества в сегменте оружия с Канадой.
"Мы смотрим на это, как на совместную инвестицию в безопасность и новые технологии, в чем Канада тоже заинтересована. Рынок оружия любит тишину, поэтому не могу сказать больше, но мне кажется, что у нас есть все шансы уже вскоре увидеть первые практические результаты сотрудничества", — заявил посол.
Россия неоднократно предостерегала от поставки вооружений на Украину, так как это лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию в Донбассе и реализации минских соглашений. Замглавы МИД России Григорий Карасин также заявил РИА Новости, что Москва обеспокоена планирующейся поставкой летальных вооружений на Украину.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Оружие , Армия , Украина , Андрей Шевченко , Дмитрий Песков , Григорий Карасин , МИД , Укринформ , РИА Новости , Канада
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