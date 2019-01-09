«Модный термин». Военный эксперт об испытании в США гиперзвуковых снарядов

ВМС США испытали гиперзвуковые снаряды, сообщают СМИ. Что это может быть за оружие, в эфире радио Sputnik разъяснил член Экспертного совета коллегии ВПК Виктор Мураховский

Американский эскадренный миноносец USS Dewey летом прошлого года в рамках испытаний выпустил 20 гиперзвуковых снарядов из стандартного палубного орудия, сообщает издание USNI News со ссылкой на чиновников, знакомых с проведением тестов.

По данным издания, испытания проводили ВМС США и Управление стратегических возможностей Пентагона в рамках международных военно-морских учений RIMPAC. Они были частью исследований,

"чтобы доказать, что ВМС могут превратить палубное орудие, которому более сорока лет, в эффективное и недорогое оружие против крылатых ракет и более крупных беспилотных летательных аппаратов".

Издание отмечает, что гиперзвуковые снаряды изначально были созданы для электромагнитной рельсовой пушки. Сейчас ВМС США используют комбинацию из ракет для борьбы с крылатыми ракетами. Как сообщил изданию сотрудник Центра стратегического и бюджетного анализа Брайан Кларк, такое сочетание ракет эффективно, но стоит дорого. Использование гиперзвуковых снарядов устранит этот недостаток, считает он.

"Если вы думаете об угрозах, с которыми можно столкнуться на Ближнем Востоке, — бюджетные крылатые ракеты или более крупные БПЛА — теперь у вас есть способ сбить их. Он не потребует у вас двухмиллионных ракет ESSM или ЗРК RAM стоимостью в миллион долларов, потому что даже самые дорогостоящие гиперзвуковые снаряды будут стоить от 75 до 100 тысяч долларов", — приводит издание слова Кларка.

Исследуется также возможность использовать гиперзвуковые снаряды на наземных артиллерийских орудиях для американской армии и морской пехоты и на эскадренных миноносцах типа Zumwalt, пишет издание.

Член Экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии , военный эксперт Виктор Мураховский в эфире радио Sputnik прокомментировал публикацию.

"Термин "гиперзвуковой" стал модным. Гиперзвуковых снарядов, пушек, которые ими стреляют, уже тьма тьмущая в мире. Например, танковые подкалиберные снаряды — они гиперзвуковые. Поэтому ничего нового я не услышал. Они увеличили начальную скорость снарядов, применяемых при стрельбе из этих пушек, разработали новый тип боеприпасов, по всей видимости, подкалиберных. Иначе трудно понять, как они получили такую скорость. Это обычный снаряд, он неуправляемый. Благодаря высоким начальным скоростям и высоким скоростям на траектории, он меньше подвержен влиянию ветра, меньше поправок на изменение температуры", — считает Виктор Мураховский.

В октябре прошлого года первый замминистра обороны США Патрик Шанахан заявил, что США активно разрабатывают гиперзвуковое оружие, которое поступит на вооружение раньше, чем ожидалось. В начале сентября замминистра обороны США по исследованиям Майкл Гриффин заявлял, что Пентагону нужно не более 20 миллиардов долларов на разработку гиперзвукового оружия, аналогичного образцам, которые разрабатывают в КНР.