Порошенко призвал Москву к ответу из-за С-400

Порошенко потребовал от Москвы разъяснений по размещению С-400 в Крыму

«Это абсолютно недопустимо. Мы не позволим милитаризировать Черное море. И в данной ситуации мы должны быть готовы ответить», — говорится в заявлении Порошенко.

Украинский лидер также заявил, что Киев не позволит Кремлю решать, как Украине «использовать Азовское море и Керченский пролив». По признанию Порошенко, ему «ненавистна» сама мысль об этом.

В конце 2018-го дивизион С-400 «Триумф» заступил на боевое дежурство в Джанкое. Зенитно-ракетные комплексы закрыли воздушное пространство над Крымом от возможных угроз.