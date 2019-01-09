Порошенко призвал Москву к ответу из-за С-400

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Порошенко потребовал от Москвы разъяснений по размещению С-400 в Крыму 

Рамблер 1 час назад
Президент Украины Петр Порошенко потребовал от России объяснить размещение зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф» в Керчи и Феодосии. Заявление размещено на официальном сайте украинского президента.
«Это абсолютно недопустимо. Мы не позволим милитаризировать Черное море. И в данной ситуации мы должны быть готовы ответить», — говорится в заявлении Порошенко.
Украинский лидер также заявил, что Киев не позволит Кремлю решать, как Украине «использовать Азовское море и Керченский пролив». По признанию Порошенко, ему «ненавистна» сама мысль об этом.
В конце 2018-го дивизион С-400 «Триумф» заступил на боевое дежурство в Джанкое. Зенитно-ракетные комплексы закрыли воздушное пространство над Крымом от возможных угроз.
Оружие , Армия , Видео , Украина , Петр Порошенко , Керчь , Республика Крым
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