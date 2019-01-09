National Interest (США): танк «Абрамс» М1 станет еще смертоноснее

National Interest (США) . Вооруженные силы США разрабатывают для боевых бронемашин новые сенсоры обнаружения вражеского огня на основе искусственного интеллекта. О том, как эти системы будут идентифицировать, отслеживать и перехватывать запущенные противником снаряды, рассказывает военный обозреватель

Если враг ведет огонь из вооружений малого калибра и это не представляет угрозы для танков «Абрамс», бронетранспортеров «Страйкер» или БМП «Бредли», система все равно будет отслеживать и перехватывать снаряды.

Потому что это помогает быстро определить местоположение того, кто атакует. Американские сухопутные войска уже сейчас используют целый ряд различных сенсоров. К примеру, инфракрасные сенсоры служат для того, чтобы выявить тепловой след вражеского огня. Кроме того, на протяжении многих лет американские военные используют оптические и акустические сенсорные системы.

«Мы собираем данные о угрозах и обрабатываем их с помощью сенсоров и алгоритмов», — сказал заместитель директора дивизиона сухопутных боевых систем ночного видения и директората электронных сенсоров Джин Клагер.

Подразделение Клагера, которое тесно работает с сухопутными силами США в сфере технологий быстрого обнаружения в боевых условиях, входит также в Центр военных коммуникаций, электроники, исследований, разработки и развития (CERDEC).

Американские военачальники тоже говорили о том, что на 2019 год запланированы работы по более тесной интеграциисенсоров на основе искусственного интеллекта с боевой техникой. Улучшению возможностей контратаки придают первоочередное значение, потому что способность быстро идентифицировать вражеский огонь позволяет экипажам американских бронемашин наносить точный удар в ответ из безопасного места.

Сухопутные войска США сейчас используют систему наведения «Общая дистанционная система вооружения» или CROWS. Она включает дисплеи, сенсоры наведения и контроля огня. Таким образом, CROWS позволяет вести огонь из безопасного места.

«После интеграции с сенсорами обнаружения вражеского огня CROWS сможет быстро нацеливать орудия в нужном направлении», — пояснил Клагер.

При этом, в разработке HFD задействована технология искусственного интеллекта. Компьютерная автоматизация использует алгоритмы и различные формы анализа.