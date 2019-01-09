Бронебойная карусель. Зачем российским танкам автомат заряжания

Скорострельность или надежность? "Безопасная" боеуладка или дополнительная бронезащита? Четвертый член экипажа или сложный механизм? Начиная с Т-64А, автомат заряжания орудия остается одним из главных ноу-хау советских и российских танков. В танковых экипажах стран НАТО снаряды в канал пушки до сих пор досылает человек. Вручную. О плюсах и минусах обоих подходов — в материале РИА Новости

Барабан и карусель

Автоматом заряжания (АЗ) в артиллерии называют механизм, позволяющий проводить перезаряжание, удаление стреляных гильз, а также загрузку и разгрузку боеприпасов с минимальным участием человека. АЗ устанавливают на некоторые основные боевые танки (ОБТ), боевые машины пехоты, самоходные артиллерийские установки и корабельные орудия среднего и крупного калибров.

Первым серийным танком с АЗ считается легкий французский АМХ-13, массово производившийся в 50-60-х годах прошлого века. По обе стороны ниши башни за казенником пушки размещались два магазина барабанного типа по шесть снарядов в каждом. При выстреле сила отката вращала магазин и освобождала очередной снаряд, который попадал на лоток и досылался в канал ствола.

Это нетривиальное решение позволяло повысить скорострельность танка до десяти-двенадцати выстрелов в минуту и исключить из экипажа заряжающего. Эффективность автомата заряжания подтвердилась во многих вооруженных конфликтах второй половины ХХ века. В ходе Шестидневной войны один-единственный АМХ-13, стоявший на вооружении Израиля , уничтожил в бою семь иорданских танков М48, расстреляв их один за другим. Минусом французского автомата была сложность дозаряжания опустевших барабанов. Для этого АМХ-13 приходилось спешно покидать поле боя, так как он становился абсолютно беззащитным.

Барабанный (или револьверный) автомат заряжания использовался и в некоторых опытных американских танках. С подобными устройствами экспериментировали и другие страны блока НАТО, а также государства Азии. Наибольшее распространение получил ленточный конвейер, расположенный поперек главной оси башни, с которого снаряды специальным досылателем подавались в канал ствола. Таким механизмом, к примеру, оснащен французский танк "Леклерк". Впрочем, к настоящему времени все остальные армии НАТО отказались от автоматического заряжания. Однако советские и российские ОБТ продолжают использовать автомат заряжания так называемого карусельного типа.

Меньше габариты, больше брони

Советский основной боевой танк Т-64А вооружен 125-миллиметровой гладкоствольной пушкой, оснащенной гидромеханическим механизмом заряжания 6ЭЦ10 с постоянным углом. Основной его элемент — замкнутый конвейер карусельного типа — находится под башней в специальной кабине. В конвейере хранят боеукладку — 28 выстрелов раздельного заряжания: бронебойно-подкалиберные, кумулятивные и осколочно-фугасные. Остальные снаряды размещены в нишах отделения управления.

Автомат заряжания на танках Т-64 и Т-80 конструктивно немного отличается от Т-72 и Т-90 — поддоны и выстрелы по-разному располагаются в боеукладке-карусели и по-разному досылаются в канал ствола. В первых двух и поддон, и выстрел подаются в орудие одновременно, в двух других — поочередно. Однако принцип действия АЗ общий. Карусель вращается для выбора нужного выстрела, после чего специальный захват поднимает снаряд к казенной части ствола, а "лапа" досылателя проталкивает его в орудие. Затем захват опускается обратно к карусели, закрывается заслонка доступа к боеукладке, производится выстрел. Сразу извлекается пустая гильза, открывается затвор. По необходимости — повторить.

Плюсы автоматического заряжания очевидны. Во-первых, благодаря отсутствию заряжающего, удалось уменьшить габариты машины, а сэкономленную массу пустить на усиление бронезащиты. Во-вторых, существенно повысилась скорострельность танка. В-третьих, поскольку вся подготовка к выстрелу происходит автоматически, исключен риск ошибки, вызванной человеческим фактором. Минусы — сравнительно небольшой боекомплект, размещенный в карусели, невозможность использовать снаряды большей длины. Эксперты также отмечают низкую защищенность самого автомата заряжания и выстрелов в укладке от противотанковых средств противника.

Дело вкуса

Подавляющее большинство танков западной школы рассчитано на экипаж из четырех человек, с заряжающим. Он обычно сидит боком к орудию и лицом к казеннику, вручную достает необходимый выстрел (как правило — унитарный, в сборе) из боеукладки, досылает его в ствол, вновь занимает безопасное положение сбоку и сообщает командиру о готовности машины к стрельбе. Принцип тот же, что и на танках времен Второй мировой.

Плюсы подобного подхода тоже очевидны. Все выстрелы находятся в бронированной боеукладке, отделенной от экипажа, что повышает его выживаемость. Нет ограничений по использованию удлиненных боеприпасов. Кроме того, четвертый член экипажа облегчает техническое обслуживание и ускоряет загрузку снарядов в танк.

Хватает и недостатков. Во-первых, заряжающий может банально устать, израсходовав менее половины боекомплекта, что отрицательно скажется на скорострельности, или при движении по пересеченной местности получить травму. В-третьих, у танков "на четверых" немаленькие башни, что делает машину более заметной и уязвимой.

Советские и российские конструкторы сумели снизить уязвимость боеукладки в автомате заряжания и повысить выживаемость экипажа — в основном за счет применения динамической брони, комплексов оптико-электронного противодействия и других передовых технологий.

Главный недостаток отечественных автоматов заряжания — сложность их пополнения после отстрела боекомплекта, размещенного в карусели. В этом случае скорострельность танка может упасть до двух-трех выстрелов в минуту, а таскать снаряды вручную придется командиру.

Впрочем, как показал опыт войн и вооруженных конфликтов второй половины ХХ века, а также современных горячих точек, в танковом бою побеждает тот экипаж, который лучше знает свою машину, эффективнее использует ее сильные и слабые стороны, грамотно взаимодействует с союзными войсками и метко стреляет. А как именно снаряд попадает в ствол — дело десятое.