Стало известно об испытании США гиперзвуковых снарядов

Летом американский эсминец «Дьюи» выпустил 20 гиперзвуковых снарядов из стандартной палубной установки, сообщили СМИ.

USNI News со ссылкой на чиновников сообщает, что испытания проводились в рамках международных военно-морских учений RIMPAC. Американские военные решили «доказать, что ВМС могут превратить палубную установку, которой более 40 лет, в эффективное и недорогое оружие» против различных БПЛА.

Использовались снаряды, которые изначально были созданы для электромагнитной рельсовой пушки, передает РИА «Новости»

В Центре стратегического и бюджетного анализа пояснили, что сейчас сбить «бюджетные крылатые ракеты», распространенные на Ближнем Востоке, или «более крупные БПЛА» можно «двухмиллионными ракетами ESSM или ЗРК RAM стоимостью в миллион долларов». При этом «даже самые дорогостоящие гиперзвуковые снаряды» будут гораздо дешевле — «от 75 до 100 тыс. долларов».

Исследуется возможность использовать гиперзвуковые снаряды на наземных артиллерийских орудиях и на эсминцах типа «Зумволт».