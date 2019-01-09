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Стало известно об испытании США гиперзвуковых снарядов 

Деловая газета «Взгляд» 44 минуты назад
Фото: Devin M. Langer/U.S. Department of Defense/Digital/Global Look Press
Летом американский эсминец «Дьюи» выпустил 20 гиперзвуковых снарядов из стандартной палубной установки, сообщили СМИ.
USNI News со ссылкой на чиновников сообщает, что испытания проводились в рамках международных военно-морских учений RIMPAC. Американские военные решили «доказать, что ВМС могут превратить палубную установку, которой более 40 лет, в эффективное и недорогое оружие» против различных БПЛА.
Использовались снаряды, которые изначально были созданы для электромагнитной рельсовой пушки, передает РИА «Новости».
В Центре стратегического и бюджетного анализа пояснили, что сейчас сбить «бюджетные крылатые ракеты», распространенные на Ближнем Востоке, или «более крупные БПЛА» можно «двухмиллионными ракетами ESSM или ЗРК RAM стоимостью в миллион долларов». При этом «даже самые дорогостоящие гиперзвуковые снаряды» будут гораздо дешевле — «от 75 до 100 тыс. долларов».
Исследуется возможность использовать гиперзвуковые снаряды на наземных артиллерийских орудиях и на эсминцах типа «Зумволт».
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Оружие , Армия , РИА Новости , США
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