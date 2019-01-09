СМИ: ВМС США испытали гиперзвуковые снаряды с палубной установки эсминца

Испытания проводились в рамках международных военно-морских учений RIMPAC летом 2018 года.

Эсминец военно-морских сил США USS Dewey летом 2018 года в рамках испытаний выпустил 20 гиперзвуковых снарядов из стандартной палубной установки.

Испытания проводились в рамках международных военно-морских учений RIMPAC.

Гиперзвуковые снаряды изначально были созданы для электромагнитной рельсовой пушки, сообщает издание USNI со ссылкой на источники.

По данным издания, американские военные также изучают возможность испытаний гиперзвуковых снарядов, но уже на наземных артиллерийских установках.

Российский лидер также отметил, что комплекс «Авангард» поступит на вооружение российской армии уже в ближайшие месяцы.