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National Interest оценил «смертоносный» танк Т-90С 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Алексей Владыкин
В мире танков, где набирают популярность все более и более дорогие "навороты", российские Т-90С стремятся продемонстрировать скромность и сдержанность вкупе с повышенной эффективностью, пишет американский журнал The National Interest.
Российская армия приостановила заказы дешевого и эффективного Т-90 в 2011 году, однако Москва продолжает поставлять за рубеж его экспортный вариант — Т-90С, отмечает издание. Так, по данным СМИ, недавно Вьетнам получил более 30 единиц Т-90С и Т-90СК — первую партию из заказанных в 2016 году 64 танков.
Т-90, представленный "Уралвагонзаводом" в 1992 году, быстро стал главным танком Сухопутных войск России благодаря экономически эффективному сочетанию огневой мощи, управляемости и долговечности, пишет The National Interest.
При этом, не поддавшись на тот момент искушению воспроизвести американский танк M1 Abrams или потратить большое количество средств на разработку совершенно новой боевой машины, российские инженеры выбрали решение "без излишеств", в котором объединили лучшие наработки танков Т-72 и Т-80, утверждает автор статьи.
Что примечательно, стоимость машины при этом составила около половины от цены производства M1 Abrams, отмечает издание. Таким образом, танк Т-90 ознаменовал собой выигрышную стратегию России в деле привлечения мировых импортеров вооружения, которые отдают предпочтение экономически эффективной и функциональной боевой машине, констатирует автор.
Так, Т-90С стал одним из бестселлеров в сфере экспорта вооружений за последнее десятилетие — эти машины приобретались Индией, Азербайджаном, Туркменистаном, Алжиром и другими странами, напоминает The National Interest.
Кроме того, на фоне дипломатического скандала с Вашингтоном даже Ирак согласился закупить более 30 танков Т-90С для замены более дорогих M1 Abrams, указывает автор.
Также следует отметить, что преемник Т-90С, заметно более мощный и более дорогой Т-90МС, предлагается Россией в качестве дополнения к своему предшественнику, а не в качестве его замены, пишет издание. Таким образом, Москва стремится занять различные сегменты рынка тяжелой бронетехники, предлагая свой Т-90С, который остается достойным вариантом для применения в различных конфликтах средней интенсивности в странах второго и третьего мира, полагает автор.
Хотя ни один из видов вооружения не может всегда сохранять свою актуальность, благодаря своей рациональной конструкции Т-90С оказался удивительно устойчивым на мировом рынке оружия, заключает The National Interest.
Т-90 — российский основной боевой танк, разработанный "Уралвагонзаводом" в начале 1990-х годов. В период с 2001 по 2010 год Т-90 стал самым продаваемым на мировом рынке новым основным боевым танком.
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Оружие , Уралвагонзавод , The National Interest , Вьетнам , Москва
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