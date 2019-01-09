Возраст покупки оружия хотят повысить до 21 года

Минимальный возраст, необходимый для приобретения оружия, могут повысить до 21 года. Сейчас приобрести пистолет или ружьё можно уже в 18 лет.

Купить оружие раньше 21 года смогут охотники-промысловики, проживающие в удалённых районах Севера, Сибири и Дальнего Востока; а также спортсмены, осуществляющие стрелковую подготовку для участия в соревнованиях по спортивной стрельбе. С 18 лет предлагается предоставить право на приобретение холодного клинкового оружия, предназначенного для ношения с национальными костюмами народов России или казачьей формой.

Предусматривается, что возраст для приобретения охотничьих ружей может быть снижен решением законодательного органа региона, но не ниже 18 лет. При этом законопроект не будет распространяться на тех, кто оформил лицензии на оружие ранее.

О повышении возраста для покупки оружия заговорили после трагедии в Керчи, где 17 октября студент устроил стрельбу в колледже, в результате чего погибли 19 человек, и 50 получили ранения. После этого в Госдуме была создана рабочая группа по совершенствованию законодательства об оружии. За повышение минимального возраста для покупки оружия выступает Росгвардия. С такой инициативой выступили также депутаты Госсовета Татарстана. Они считают, что разрешать покупать ружья и пистолеты можно только с 21 года.