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Возраст покупки оружия хотят повысить до 21 года 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: PIXABAY.COM
Минимальный возраст, необходимый для приобретения оружия, могут повысить до 21 года. Сейчас приобрести пистолет или ружьё можно уже в 18 лет.
Законопроект, который Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рассмотрит на заседании 9 января, разработан группой сенаторов, в том числе главой Комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктором Бондарёвым и сенатором от Крыма Ольгой Ковитиди. Изменения предлагается внести в Федеральный закон «Об оружии». Документ предлагает установить, что россияне получают право на приобретение гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения, газового, огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны, спортивного, охотничьего, сигнального оружия по достижении 21 года. До этого возраста купить пистолет или ружьё смогут граждане, проходящие военную службу или службу в государственных военизированных организациях и имеющие воинские, специальные звания или классные чины юстиции.
Купить оружие раньше 21 года смогут охотники-промысловики, проживающие в удалённых районах Севера, Сибири и Дальнего Востока; а также спортсмены, осуществляющие стрелковую подготовку для участия в соревнованиях по спортивной стрельбе. С 18 лет предлагается предоставить право на приобретение холодного клинкового оружия, предназначенного для ношения с национальными костюмами народов России или казачьей формой.
Предусматривается, что возраст для приобретения охотничьих ружей может быть снижен решением законодательного органа региона, но не ниже 18 лет. При этом законопроект не будет распространяться на тех, кто оформил лицензии на оружие ранее.
О повышении возраста для покупки оружия заговорили после трагедии в Керчи, где 17 октября студент устроил стрельбу в колледже, в результате чего погибли 19 человек, и 50 получили ранения. После этого в Госдуме была создана рабочая группа по совершенствованию законодательства об оружии. За повышение минимального возраста для покупки оружия выступает Росгвардия. С такой инициативой выступили также депутаты Госсовета Татарстана. Они считают, что разрешать покупать ружья и пистолеты можно только с 21 года.
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Комментарии
Оружие , Ольга Ковитиди , Виктор Бондарев , Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности , Госдума
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