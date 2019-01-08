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В ЛНР заявили о поставках в ВСУ вооружения низкого качества 

RT на русском + ещё 2 21 минуту назад
Фото: Facebook
Официальный представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Андрей Марочко заявил, что оборонные предприятия Украины поставляют украинским военнослужащим оружие низкого качества, которое угрожает здоровью самих военных ВСУ.
Об этом сообщает Луганский информационный центр.
«Известно, что в погоне за прибылью, воруя деньги налогоплательщиков, руководство «Укроборонпрома» выпускает образцы вооружения низкого качества, которое является угрозой для украинских военнослужащих», — указал он.
При этом Марочко указал, что большинство оборонных предприятий Украины принадлежат украинскому лидеру Петру Порошенко и людям из его ближайшего окружения.
«Порошенко лично заинтересован в затяжной войне в Донбассе, а так называемая зона «операции объединённых сил» — это просто хороший рынок сбыта для киевских «оружейных баронов», — добавил он.
Ранее Порошенко заявил, что предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) страны переходят на особый режим работы.
В сентябре стало известно, что на Украине при взрыве миномёта «Молот» пострадали трое военных.
В июне украинский военный рассказал о провале «Оплотов» на танковом биатлоне в ФРГ.
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Комментарии2
Оружие , Армия , Украина , Андрей Марочко , Петр Порошенко , Укроборонпром
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