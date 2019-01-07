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В США испытали «пневмобазуку» 

Российская Газета + ещё 1 2 часа назад
Фото: кадр из видео
Как сообщает Warspot, речь идет о внушительной на вид десятикилограммовой "пушке" SkyWall100, которую можно было увидеть во время учений НАТО NNTEX-18C. "Пневмобазуку" использовали морские пехотинцы США на базе Квантико.
Как утверждает компания-производитель OpenWorks Engineering, SkyWall100 перехватывает дроны на высоте до 100 метров. При этом отмечается "минимальный побочный эффект".
Прицел, имеющий, кстати, функцию ночного видения, рассчитывает траекторию полета снаряда и программирует его на противодроновое срабатывание в нужной точке. Для "пневмобазуки" могут использоваться боеприпасы различных видов: учебные снаряды, снаряды с сеткой или парашютом, а также воздействующие на цель электромагнитным импульсом.
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Оружие , Армия , НАТО , США
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