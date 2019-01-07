В США испытали «пневмобазуку»

Как сообщает Warspot, речь идет о внушительной на вид десятикилограммовой "пушке" SkyWall100, которую можно было увидеть во время учений НАТО NNTEX-18C. "Пневмобазуку" использовали морские пехотинцы США на базе Квантико.

Как утверждает компания-производитель OpenWorks Engineering, SkyWall100 перехватывает дроны на высоте до 100 метров. При этом отмечается "минимальный побочный эффект".

Прицел, имеющий, кстати, функцию ночного видения, рассчитывает траекторию полета снаряда и программирует его на противодроновое срабатывание в нужной точке. Для "пневмобазуки" могут использоваться боеприпасы различных видов: учебные снаряды, снаряды с сеткой или парашютом, а также воздействующие на цель электромагнитным импульсом.