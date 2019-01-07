National Interest оценил новое российское САО 2С42 «Лотос»

"Лотос" создавался в рамках проекта "Зауралец-Д" по производству нового поколения артиллерийских установок, отмечает издание. При этом новая установка, изначально задуманная как 120-миллиметровый вариант своего более крупного "собрата" со 152-миллиметровым орудием, к 2017 году полностью вытеснила более мощное САО "Зауралец-Д", — пишет автор статьи.

Так, орудие "Лотоса" совместимо с широкой номенклатурой 120-миллиметровых боеприпасов, а огонь ведется из автоматизированной башни, которая установлена на десантируемое шасси от БМД-4, напоминает The National Interest.

Кроме того, в соответствии с потребностями российской армии, "Лотос", имеющий экипаж из четырех человек, может десантироваться в полностью боеготовом состоянии с транспортного самолета Ил-76, который, в свою очередь, способен нести до двух таких установок, указывает издание.

При этом скорострельность "Лотоса" составляет от шести до восьми выстрелов в минуту при эффективной дальности огня до 13 километров, в то время как его предшественник — советское САО 2С9 "Нона" — имеет максимальную дальность огня в 8,8 километра, пишет автор статьи.

Также улучшилась и маневренность установки: благодаря шасси от БМД-4, которое может развивать максимальную скорость в 70 километров в час и обладает более мощным двигателем 2В-06-2, развивающим 450 лошадиных сил, новая боевая машина представляет собой заметное улучшение по сравнению с советским предшественником, отмечает издание.

2С42 "Лотос" разрабатывается в тандеме с новой артиллерийской машиной управления огнем "Завет-Д", при этом обе установки пройдут окончательные государственные испытания в этом году, а их серийное производство планируется начать в 2020 году, заключает The National Interest.