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СМИ: Турция отклонила новое предложение США отказаться от закупки С-400 

РИА Новости 39 минут назад
Фото: Р-Спорт
Турция отклонила новое предложение США отказаться от закупки российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в обмен на поставку американских ЗРК Patriot, сообщает газета Yeni Safak со ссылкой на источники.
По данным источников газеты, последнюю попытку убедить Турцию отказаться от закупки С-400 предприняла американская делегация, посетившая Анкару на этой неделе. Однако турецкие власти отклонили предложение Вашингтона, так как оно не включало в себя ни скидку на запрашиваемые США 3,5 миллиарда долларов за поставку ЗРК Patriot, ни передачу технологий. Отмечается, что российские ЗРК обойдутся Турции втрое дешевле.
Ранее агентство Anadolu сообщило, что делегация США представила в Турции предложение по продаже ЗРК Patriot, Оно включило четыре радиолокационные станции AN/MPQ-65, 10 антенно-мачтовых устройств, 20 пусковых установок M903, испытательное и другое оборудование.
Ранее агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности Пентагона сообщало, что госдепартамент США одобрил возможную сделку с Турцией по продаже систем противоракетной обороны Patriot с соответствующим оборудованием на общую сумму 3,5 миллиарда долларов. Турция запрашивала разрешение на закупку четырех комплектов c 20 пусковыми установками и 80 ракетами-перехватчиками.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что возможная продажа Турции американских систем ПРО и поставка туда российских комплексов С-400 не являются связанными процессами, реализация контракта с Россией будет продолжена.
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Комментарии
Оружие , Армия , Войска , Дмитрий Песков , Пентагон , Госдеп США , Турция
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