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В России завершились испытания новейшего пистолета, который заменит ПМ 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: Р-Спорт
Государственные испытания новейшего российского пистолета для Минобороны, который призван заменить ПМ (пистолет Макарова), завершились, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в "Ростех").
В октябре гендиректор института Альберт Баков сообщал в интервью РИА Новости, что госиспытания нового пистолетного комплекса должны завершиться до конца 2018 года, после чего будет принято решение о принятии его на снабжение Вооруженных сил России.
"Испытания нового перспективного пистолетного комплекса под патрон 9х21 проходили с августа по декабрь текущего года на испытательной базе АО "ЦНИИТОЧМАШ" и полигонах Минобороны России в Западном и Центральном военных округах. В настоящее время результаты испытаний пистолетного комплекса находятся на рассмотрении государственной комиссии", — сказали в пресс-службе.
Там уточнили, что на испытаниях пистолетный комплекс подвергался воздействию климатических и механических факторов для проверки на соответствие требованиям стойкости (устойчивости, прочности), установленным нормативно-технической документацией заказчика. Также исследовались баллистические характеристики пистолета.
"Испытания подтвердили высокие тактико-технические характеристики пистолета, его живучесть и способность функционировать в экстремальных условиях. Так, пистолет устойчиво работал в широком диапазоне температур от + 50 до — 70 градусов по Цельсию", — отметили в ЦНИИТОЧМАШ.
Ранее сообщалось, что новый пистолет под патрон 9×21 разрабатывался ЦНИИТОЧМАШ в интересах министерства обороны России. Он призван заменить ПМ, который сейчас является самым массовым в российской армии.
Кроме ПМ, применяется ориентированный под патрон 9×18 пистолет Стечкина. В основном им пользуются подразделения спецназначения.
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Комментарии4
Оружие , Армия , Альберт Баков , Министерство обороны , Ростех , ЦНИИТОЧМАШ , РИА Новости
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