В России завершились испытания новейшего пистолета, который заменит ПМ

В октябре гендиректор института Альберт Баков сообщал в интервью РИА Новости , что госиспытания нового пистолетного комплекса должны завершиться до конца 2018 года, после чего будет принято решение о принятии его на снабжение Вооруженных сил России

"Испытания нового перспективного пистолетного комплекса под патрон 9х21 проходили с августа по декабрь текущего года на испытательной базе АО "ЦНИИТОЧМАШ" и полигонах Минобороны России в Западном и Центральном военных округах. В настоящее время результаты испытаний пистолетного комплекса находятся на рассмотрении государственной комиссии", — сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что на испытаниях пистолетный комплекс подвергался воздействию климатических и механических факторов для проверки на соответствие требованиям стойкости (устойчивости, прочности), установленным нормативно-технической документацией заказчика. Также исследовались баллистические характеристики пистолета.

"Испытания подтвердили высокие тактико-технические характеристики пистолета, его живучесть и способность функционировать в экстремальных условиях. Так, пистолет устойчиво работал в широком диапазоне температур от + 50 до — 70 градусов по Цельсию", — отметили в ЦНИИТОЧМАШ.

Ранее сообщалось, что новый пистолет под патрон 9×21 разрабатывался ЦНИИТОЧМАШ в интересах министерства обороны России. Он призван заменить ПМ, который сейчас является самым массовым в российской армии.

Кроме ПМ, применяется ориентированный под патрон 9×18 пистолет Стечкина. В основном им пользуются подразделения спецназначения.