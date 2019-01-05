Разрушительная «мама»: в Китае испытали новую бомбу

Китайская государственная военная корпорация NORINCO впервые показала авиационную бомбу, которую назвали национальной версией «матери всех бомб». Как утверждают разработчики, бомба обладает огромным потенциалом уничтожения, который уступает только ядерному оружию. В компании заявили, что уже испытали оружие, однако не сообщили место проведения учений.

Китайская государственная промышленная корпорация NORINCO впервые опубликовала снимки собственной разработки — так называемой «матери всех бомб».

Как утверждают ее создатели, бомба по своей мощности и разрушительной силе уступает лишь ядерной. За такие характеристики проект корпорации NORINCO и получил соответствующее название.

The Global Times со ссылкой на представителей компании сообщает, что в декабре прошлого года уже были проведены испытания возможностей бомбы, которую сбросили с бомбардировщика H-6K в неназванном месте. Это привело к масштабному взрыву, утверждают в NORINCO, однако место проведения учений представители организации не назвали.

Про проект китайской «матери всех бомб» известно крайне мало. Ее вес составляет несколько тонн. Военный аналитик из Пекина Вей Донгсу предположил, что длина бомбы — примерно пять-шесть метров.

Ряд специалистов допускают также, что она может оказаться термобарической, однако китайская компания это не подтверждает.

Специалисты сравнивают китайскую бомбу с американской GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast (MOAB). Испытания американской «матери всех бомб» были проведены в 2003 году, когда ее сбросили на позиции террористов запрещенной в России организации «Исламское государство» (организация запрещена в России) в Афганистане. По мнению экспертов, китайский аналог, скорее всего, по размерам меньше американского, так как бомбу производства NORINCO должен поднять бомбардировщик H-6K, передает ФАН.

Как считает Вей Донгсу, китайская версия меньше по размерам и легче, что позволяет ее размещать на H-6K, в то время как американская GBU-43/B требует перевозки на транспортном самолете.

В 2017 году американские ВВС опубликовали видеозапись испытаний 14-летней давности. По данным Пентагона, взрыв боеприпаса массой 9,5 тонн уничтожил 36 террористов, однако позднее в СМИ появилась информация, что боевики потерь не понесли.

В январе прошлого года также появилась информация, что вооруженные силы США модернизировали авиабомбу GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP) — свой мощнейший неядерный боеприпас на данный момент. GBU-57 весом 13 тонн и зарядом почти в 2,5 тонн взрывчатки способна проникать в грунт на глубину до 61 м. Этот боеприпас может нести только бомбардировщик B-2. Как отмечалось, новая модификация «более эффективна против хорошо защищенных и расположенных глубоко под землей целей».

В декабре стало известно, что американские ВВС провели испытания бомбы GBU-57. На видеозаписи, размещенной на ютуб-канале The Aviationist, видно, как стратегический бомбардировщик B-2 Spirit сбрасывает боеприпасы. После сброса бомба раскрывает стабилизаторы, а затем устремляется вниз. Через несколько секунд ее соприкосновения с поверхностью, от земли поднимается огненный столб.

«Mother Of All Bombs» — наследница американской бомбы, которую армия Штатов использовала еще во время войны во Вьетнаме для «разбивки» джунглей», отметил военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. От своих аналогов эта бомба отличается от своих аналогов лишь массой и особого технологического новшества не представляет, пояснил он.

«Основное поражающее действие бомбы — фугасное, то есть действует ударная волна взрыва. Осколков она дает очень мало.

Поэтому в основном применяется для разрушения, расчистки площадей каких-то объектов от растительности и так далее», — приводит слова эксперта «Взгляд».

Предполагается, что в распоряжении армии США находится 15 бомб MOAB.

В 2007 году в России была принята на вооружение авиабомба объемного взрыва АВБПМ («Авиационная вакуумная бомба повышенной мощности»). По аналогии с американской «матерью» российский аналог получил прозвище «Папа всех бомб».

«Папа» легче «мамы» — масса взрывчатого вещества около 7 тыс. тонн, в то время как у американского аналога она составляет чуть менее 9 тонн. Однако разрушительная сила у российского аналога гораздо выше: мощность взрыва — 44 тыс. тонн в тротиловом эквиваленте. Для сравнения у американской «мамы» этот показатель — 11 тонн в тротиловом эквиваленте. АВБПМ способна поражать в 20 раз большую площадь, нежели MOAB — 180 кварталов против 9 у американского аналога.