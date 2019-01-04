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Двое россиян погибли при авиаударе в Сирии

Сверхтяжелая российская ракета получила название «Енисей» 

ТАСС + ещё 11 1 час назад
Фото: ТАСС
Сверхтяжелая российская ракета-носитель, первый полет которой должен состояться в 2028 году с космодрома Восточный, получила официальное название "Енисей". Это следует из информации, опубликованной в пятницу главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным в своем микроблоге в Twitter.
"Сегодня подписан детальный план-график создания к 2028 году ракеты-носителя сверхтяжелого класса (класс "Енисей")", — написал Рогозин.
Он уточнил, что разработчиками ракеты являются РКК "Энергия", РКЦ "Прогресс" и Центр им. Хруничева — в части создания третьей ступени.
В конце декабря Роскосмос рассмотрел концепцию ФЦП по созданию сверхтяжелой ракеты. В качестве первой ступени будут использоваться блоки ракеты "Союз-5", третья ступень будет создаваться в рамках проекта ракеты "Ангара-5В", работа над которой ведется Центром им. Хруничева.
Как отмечали тогда в корпорации, "в условиях жестких бюджетных ограничений все составные части ракеты сверхтяжелого класса должны иметь перспективу самостоятельной летной практики и серийного выпуска". Также сообщалось, что окончательные варианты технического облика сверхтяжелой ракеты, технико-экономическое обоснование проекта и федеральной целевой программы будут доложены руководству страны в начале 2019 года.
Российская сверхтяжелая ракета-носитель, в соответствии с планами конструкторов, на первом этапе должна будет выводить на низкую околоземную орбиту более 70 т груза. Ее основное назначение — обеспечение полетов в дальний космос, в частности, к Луне и Марсу. Планируется, что строительство инфраструктуры под эту ракету на космодроме Восточный начнется в 2026 году, а первый ее запуск состоится в 2028 году. По расчетам Роскосмоса, создание сверхтяжелой ракеты и строительство под нее инфраструктуры обойдется в 1,5 трлн рублей.
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Оружие , Наука и техника , Технологии , Дмитрий Рогозин , ГКНПЦ им.М.В.Хруничева , Роскосмос , РКЦ "Прогресс" , РКК Энергия
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