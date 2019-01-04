Около 400 единиц новейшей техники поступили на СФ в 2018 году

Среди них — первый военный ледокол «Илья Муромец», фрегат «Адмирал Горшков» и большой десантный корабль «Иван Грен»

Командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов заявил, что в 2019 году Северный флот продолжит оснащаться новейшими образцами техники и вооружения. По его словам, в 2018 году доля современных образцов техники и вооружения на флоте превысила 56 процентов.

Кроме того, он рассказал, что какие образцы военной техники были поставлены на флот в прошлом году. Так, в течение 2018 года на Северный флот было поставлено около 400 единиц новейшей техники и вооружения, среди которых:

— первый и пока что единственный военный ледокол «Илья Муромец»;

— многофункциональное судно тылового обеспечения «Эльбрус»;

— фрегат «Адмирал Горшков»;

— большой десантный корабль «Иван Грен»;

— новейший самоходный плавкран проекта 02690 и другие.

В 2019 году Северный флот готовится к приему в свой состав ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Князь Владимир», а также ряда судов обеспечения различных типов и классов.