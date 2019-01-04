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Около 400 единиц новейшей техники поступили на СФ в 2018 году 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Минобороны РФ
Среди них — первый военный ледокол «Илья Муромец», фрегат «Адмирал Горшков» и большой десантный корабль «Иван Грен»
Командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов заявил, что в 2019 году Северный флот продолжит оснащаться новейшими образцами техники и вооружения. По его словам, в 2018 году доля современных образцов техники и вооружения на флоте превысила 56 процентов.
Кроме того, он рассказал, что какие образцы военной техники были поставлены на флот в прошлом году. Так, в течение 2018 года на Северный флот было поставлено около 400 единиц новейшей техники и вооружения, среди которых:
— первый и пока что единственный военный ледокол «Илья Муромец»;
— многофункциональное судно тылового обеспечения «Эльбрус»;
— фрегат «Адмирал Горшков»;
— большой десантный корабль «Иван Грен»;
— новейший самоходный плавкран проекта 02690 и другие.
В 2019 году Северный флот готовится к приему в свой состав ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Князь Владимир», а также ряда судов обеспечения различных типов и классов.
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Оружие , Армия , Николай Евменов , Совет Федерации
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