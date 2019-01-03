Военное оборудование будет бороться с дронами в Британии

Аэропорты Хитроу и Гатвик заказали установку военного оборудования на своей территории. Лондонские воздушные гавани потратили на систему несколько миллионов фунтов стерлингов.

Технологии должны отслеживать и бороться с беспилотными летательными средствами, сообщает Times . Это решение связано с недавним инцидентом, когда дрон парализовал работу столичного аэропорта.

Ранее News.ru сообщил о том, что лондонский аэропорт Гатвик был вынужден приостановить функциионирование из-за двух беспилотников, которые прилетали и улетали несколько раз. Сначала полиция попыталась сбить их с помощью огнестрельного оружия, однако вскоре от этой идеи отказались из-за риска шальных пуль. Работа была возобновлена только спустя сутки.