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Военное оборудование будет бороться с дронами в Британии 

News.ru + ещё 4 6 часов назад
Фото: globallookpress.com
Аэропорты Хитроу и Гатвик заказали установку военного оборудования на своей территории. Лондонские воздушные гавани потратили на систему несколько миллионов фунтов стерлингов.
Технологии должны отслеживать и бороться с беспилотными летательными средствами, сообщает Times. Это решение связано с недавним инцидентом, когда дрон парализовал работу столичного аэропорта.
Ранее News.ru сообщил о том, что лондонский аэропорт Гатвик был вынужден приостановить функциионирование из-за двух беспилотников, которые прилетали и улетали несколько раз. Сначала полиция попыталась сбить их с помощью огнестрельного оружия, однако вскоре от этой идеи отказались из-за риска шальных пуль. Работа была возобновлена только спустя сутки.
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Оружие , Армия , Газета The Times
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