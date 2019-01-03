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Поставленные Россией Т-90С заметили во Вьетнаме 

Lenta.ru + ещё 1 57 минут назад
Фото: РИА Новости
В сети появились фотографии, на которых запечатлена первая партия российских танков Т-90С, поставленных во Вьетнам. Внимание на снимки, опубликованные в Facebook, обратил военный блог bmpd.
Как отмечается, речь идет о 32 машинах. На снимках видно, что танки выгрузили в одном из вьетнамских портов. По предположению bmpd, фотографии, скорее всего, были сделаны в конце декабря 2018 года.
О поставках танков Т-90 во Вьетнам стало известно в июле 2017 года. По контракту, «Уралвагонзавод», занимающийся выпуском танков, должен передать Вьетнаму 64 машины. Стоимость сделки не разглашалась, однако по оценкам специалистов, она могла составить порядка 250 миллионов долларов. Ожидается, что Т-90 станут самыми современными машинами Вьетнамской народной армии.
Т-90С представляет собой экспортный вариант Т-90. На танке отсутствуют прожекторы ОТШУ «Штора», а вместо них установлены дополнительные блоки встроенной динамической защиты. Также бронемашина оснащена кондиционером.
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Комментарии14
Оружие , Армия , Уралвагонзавод , Вьетнам
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