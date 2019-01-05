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Сухопутные войска в 2019 году получат зенитные комплексы С-300В4 и «Бук-М3» 

РИА Новости + ещё 8 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив
Сухопутные войска России в 2019 году получат бригадный комплект зенитной ракетной системы С-300В4, дивизионные комплекты комплексов "Бук-М3" и "Тор-М2", сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"В 2019 году подразделения войсковой противовоздушной обороны Сухопутных войск получат пять зенитных ракетных систем и зенитных ракетных комплексов. В рамках исполнения государственного оборонного заказа предприятия-изготовители передадут Минобороны России бригадный комплект ЗРС С-300В4, дивизионные комплекты ЗРК "Бук-М3" и "Тор-М2", — говорится в сообщении.
Там отметили, что планомерное и ежегодное наращивание боевого состава войск, осуществление комплектного перевооружения на современные зенитные ракетные комплексы позволит уже к 2020 году нарастить боевые возможности войск ПВО более чем в 1,3 раза.
Зенитная ракетная система С-300В4 — современная высокомобильная система противовоздушной обороны с большим противоракетным потенциалом. Она предназначена для обороны объектов военно-государственного значения и группировок войск от ударов баллистических и аэродинамических средств воздушного нападения.
Зенитный ракетный комплекс "Бук-М3" — высокомобильный многофункциональный комплекс, предназначен для поражения летательных аппаратов всех типов во всех диапазонах их практического применения, обстрела радиоконтрастных наземных целей и поражения надводных целей в условиях интенсивного противодействия, как огневого, так и радиоэлектронного.
Зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" — всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс, основное предназначение которого — в решении задач противовоздушной обороны войск и объектов на уровне дивизионного звена. Способен организовать противовоздушную оборону подразделений сухопутных войск в районах их сосредоточения, во время ведения боевых действий и на марше, защиту узлов связи и командных пунктов, мостов, аэродромов, радиотехнических средств от самолетов, вертолетов, радиоуправляемых ракет, корректируемых и планирующих авиационных бомб, беспилотников и других элементов современного высокоточного оружия.
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Оружие , Армия , Министерство обороны
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