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Минобороны раскрыло планы по перевооружению подразделений ПВО 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 10 3 часа назад
Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив
Подразделения войсковой противовоздушной обороны Сухопутных войск в 2019 году получат зенитные комплексы С-300В4, «Бук-М3» и «Тор-М2», сообщили в российском военном ведомстве.
В военном ведомстве подчеркнули, что перевооружение на современные зенитные ракетные комплексы позволит уже к 2020 году нарастить боевые возможности войск ПВО более чем в 1,3 раза, передает ТАСС.
Так, в 2019 году подразделения войсковой противовоздушной обороны Сухопутных войск получат пять зенитных ракетных систем и зенитных ракетных комплексов, сообщили в Минобороны.
«В рамках исполнения гособоронзаказа предприятия-изготовители передадут Минобороны России бригадный комплект ЗРС С-300В4 (дальнего действия), дивизионные комплекты ЗРК «Бук-М3» (средней дальности) и «Тор-М2» (малой дальности)», — рассказали в российском военном ведомстве.
Напомним, в январе 2017 года концерн ВКО «Алмаз — Антей» начал поставки в войска нового цифрового зенитно-ракетного комплекса «Бук-М3», который кардинально превосходит по основным тактико-техническим характеристикам все существующие мобильные комплексы средней дальности.
В декабре 2014 года «Алмаз-Антей» поставил в войска первые зенитные ракетные системы С-300В4, которые способны поражать баллистические и аэродинамические цели на расстоянии до 400 км.
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Оружие , Армия , Министерство обороны , Алмаз-Антей , ИТАР-ТАСС
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