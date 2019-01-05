Минобороны раскрыло планы по перевооружению подразделений ПВО

Подразделения войсковой противовоздушной обороны Сухопутных войск в 2019 году получат зенитные комплексы С-300В4, «Бук-М3» и «Тор-М2», сообщили в российском военном ведомстве.

военном ведомстве подчеркнули, что перевооружение на современные зенитные ракетные комплексы позволит уже к 2020 году нарастить боевые возможности войск ПВО более чем в 1,3 раза, передает ТАСС

Так, в 2019 году подразделения войсковой противовоздушной обороны Сухопутных войск получат пять зенитных ракетных систем и зенитных ракетных комплексов, сообщили в Минобороны.

«В рамках исполнения гособоронзаказа предприятия-изготовители передадут Минобороны России бригадный комплект ЗРС С-300В4 (дальнего действия), дивизионные комплекты ЗРК «Бук-М3» (средней дальности) и «Тор-М2» (малой дальности)», — рассказали в российском военном ведомстве.

Напомним, в январе 2017 года концерн ВКО «Алмаз — Антей» начал поставки в войска нового цифрового зенитно-ракетного комплекса «Бук-М3», который кардинально превосходит по основным тактико-техническим характеристикам все существующие мобильные комплексы средней дальности.