National Interest (США): почему лидерство России в гиперзвуковом оружии может обернуться бедой

Россия испытала новую гиперзвуковую ракету, способную преодолеть любую защиту врага, заявляют в Кремле. Но военным стратегам не стоит паниковать. Возможно, Кремль преувеличивает эффективность и боевую ценность своего нового оружия.

26 декабря 2018 года российский президент Владимир Путин заявил, что в России прошли испытания комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком с целью успешного подтверждения всех его технических параметров, сообщает государственное агентство ТАСС

«По моему поручению предприятия промышленности и Министерство обороны подготовили и провели завершающие испытания этой системы, — сказал Путин. — Оно, это испытание, только что завершилось полным успехом: подтверждены все тактико-технические данные».

Американские военные называют «Авангард» «гиперзвуковым планирующим летательным аппаратом». Он разгоняется до высоких скоростей таким же типом ракеты, что используется при запуске спутника или межконтинентального аппарата с ядерной боеголовкой, но траектория его полета отличается.

Все, что в пять раз превышает скорость звука, относится к категории «гиперзвукового».

Находясь в относительной близости от Земли — примерно в 300 тысячах футов (91,44 км), примерно там, где заканчивается атмосфера и начинается космос — гиперзвуковой аппарат планирует к свей цели со скоростью, в несколько раз превышающей звуковую, при этом по ходу движения он способен совершать некоторое маневрирование.

Теоретически гиперзвуковой планирующий летательный аппарат может быть оснащен как обычной боеголовкой, так и ядерной боеголовкой, или вообще не нести заряда, с тем чтобы за счет своей кинетической энергии поразить цель. Невысокая траектория и большая маневренность в сравнении с обычной межконтинентальной баллистической ракетой усложняют возможность его перехвата.

«От применения против нас такого вида оружия у нас нет какой-либо защиты», — заявил в марте 2018 года член Объединённого стратегического командования ВС США генерал Джон Хайтен (John Hyten) на слушаниях сенатской комиссии по делам ВС.

Межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) уже в состоянии взламывать обычные системы обороны. США и Россия обладают ракетами-перехватчиками, которые, как утверждают, способны поражать приближающиеся МБР, однако эксперты ставят под сомнение эффективность перехватчиков против таких скоростных целей.

Основным щитом США против ядерных баллистических ракет являются наземные системы противоракетной обороны на маршевом участке полёта, расположенные на Аляске и в Калифорнии. Но их ракеты в скорости, маневренности и точности поражения уступают МБР, которые по завершении полета могут достигать скорости, в 20 раз превышающей скорость звука.

Агентство противоракетной обороны США заявляет, что во время учений в мае 2017 года система противоракетной обороны на маршевом участке полёта смогла поразить «сложную, представляющую угрозу цель в виде МБР». Но эксперты утверждают, что испытания были оторваны от реальности.

«Агентство противоракетной обороны упростило задачу ради повышения шансов на успех», — заявила Лора Грего (Laura Grego), специалист по ракетам из Союза обеспокоенных учёных штата Массачусетс.

Если системы обороны США не в состоянии поразить МБР, они вероятно также не смогут сбить российский гиперзвуковой планирующий аппарат. Но это не имеет значения, если Москва решит принять на вооружение «Авангард» или иной гиперзвуковой аппарат в качестве стратегического оружия с ядерной боеголовкой.

Ни одна страна никогда не обладала надежной защитой от стратегического оружия дальнего радиуса действия. Вместо этого ядерные государства рассчитывают на угрозу ответного ядерного удара — «взаимного гарантированного уничтожения» в терминологии холодной войны — для предотвращения ядерного нападения.

«Авангард» может стать всего лишь очередным видом стратегического оружия, которому Соединенные Штаты противопоставят свое стратегическое оружие. «Наш ответ — это наши силы сдерживания, трёхэлементная структура (ракеты наземного и подводного базирования и дальние бомбардировщики, — прим перев.) и ядерный потенциал, с помощью которых мы сможем ответить на подобную угрозу», — заявил Хайтен.

Гиперзвуковое оружие было бы более полезно и эффективно без ядерной боеголовки. В июле 2018 года заместитель руководителя штаб-квартиры минобороны США по НИОКР Майкл Гриффин (Michael Griffin) предупредил о «тактических возможностях, которые применение такого вида оружия может предоставить на театре военных действий или в ходе регионального конфликта».

Гриффин охарактеризовал гиперзвуковые аппараты как «средство очень быстрого ответа, высокоскоростное, высокоманевренное, которое трудно обнаружить, трудно отследить его траекторию и уничтожить».

Путин заявил, что вооруженные силы России оснастят «Авангардом» уже в 2019 году, и Россия вероятно первой поставит их на оперативное дежурство как эффективное неядерное оружие. Китай и США продолжают разрабатывать собственное гиперзвуковое оружие, но пока отказываются представить действующей армии подобное вооружение.

Стремление России вырваться вперед может обернуться принятием на вооружение ненадежного оружия. В июле 2018 года Гриффин утверждал, что Соединенные Штаты продолжают лидировать в разработке гиперзвукового оружия. Пентагон решил, что нет нужды в спешке и оснащении войск неотработанным оружием.

«Мы не видим в этом нужды»

Гиперзвуковое оружие Америки будет отрабатываться «в 2020-е», заявил Гриффит. «Вы увидите, как наши усилия по испытанию будут нарастать, и вы увидите поставки ресурса с начала 20-х годов и на протяжении десятилетия».

Гриффит также выразил сомнение по поводу смелых заявлений Кремля в отношении собственного сверхбыстрого оружия. «Мне не известно, насколько они близки к состоянию боеготовности».