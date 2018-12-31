National Interest сравнил «легендарные» танки Т-34 и «Шерман»

Средние танки стран антигитлеровской коалиции, такие как советский Т-34 и американский M4 Sherman, имея во многом схожие характеристики, благодаря своим сильным сторонам и массовости сыграли выдающуюся роль в победе над нацисткой Германией , пишет американский журнал The National Interest

В своей статье автор сравнивает сильные и слабые стороны Т-34, M4 Sherman, а также британского танка Cromwell.

Так, одно из преимуществ западных танков перед ранними Т-34 заключалось в численности экипажа — пять человек против четырех у Т-34, при этом советская машина обладала неудобной эргономикой и тесной башней, полагает издание. Кроме того, в СССР на начальном этапе войны радиоприемники устанавливались только на командирские машины, из-за чего советские танкисты не могли быстро реагировать на изменяющуюся обстановку на поле боя, указывает The National Interest.

Бронирование сравниваемых танков, как пишет автор, было во многом схожим, однако начиная с 1942 года, после появления у Германии длинноствольного 75-миллиметрового орудия, не говоря уже о более мощных пушках танков "Тигр" и "Пантера", их броня перестала быть проблемой для противника.

При этом M4 Sherman приобрел репутацию танка, который после попадания мог "вспыхнуть" из-за возгорания боекомплекта, что привело к появлению модификаций танка со специальной защитой боеукладки, отмечает журнал. В свою очередь, у Т-34 наблюдалась другая проблема: из-за особенности брони после попадания в танк без пробития внутри него могли образовываться осколки, указывает автор.

Вооружение сравниваемых танков также было схожим: на M4 Sherman и Cromwell устанавливалось 75-миллиметровое орудие, на Т-34 — 76-миллиметровая пушка. Данные орудия с успехом поражали немецкие танки Pz. III, Pz. IV, а также машины на их базе, однако не могли бороться с мощной лобовой броней "Тигров" и "Пантер", указывает The National Interest.

В связи с этим в 1944 году появились новые модели танков союзников: Т-34-85 у СССР, M4A3E8 у США и Sherman Firefly у Великобритании, которые обладали орудиями с улучшенной бронепробиваемостью, при этом советский танк обладал более мощной 85-миллиметровой пушкой и более защищенной башней, при этом его экипаж был увеличен до пяти человек.

Сравниваемые танки обладали и схожей подвижностью, при этом благодаря подвеске и широким гусеницам Т-34 отлично проявил себя в непростых условиях Восточного фронта, пишет издание. Однако советский танк, как утверждает автор, мог часть ломаться, в то время как M4 Sherman приобрел репутацию очень надежной машины.

Автор особо отмечает дешевизну и простоту производства Т-34 — Россия произвела "ошеломляющие" 84 тысячи "тридцатьчетверок", в то время как США произвели 49 тысяч M4 Sherman, а Великобритания — всего лишь 6000 танков Cromwell, пишет National Interest.

Средние танки союзников имели схожее вооружение, броню и подвижность, отмечает автор статьи.

Однако главная их особенность заключалась в том, что они обладали достаточными характеристиками для выполнения боевых задач, и при этом могли массово производиться в беспрецедентных масштабах, что в полной мере позволило СССР и США использовать свой мощный промышленный потенциал для победы над Третьим Рейхом, заключает The National Interest.