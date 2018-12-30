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Опубликовано новое видео испытаний «Авангарда» 

Lenta.ru 44 минуты назад
Минобороны опубликовало новые кадры испытательного пуска ракеты комплекса с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком «Авангард». Видео появилось в Telegram-канале НТВ.
В ролик вошли съемки из Национального центра управления обороной, откуда президент России Владимир Путин наблюдал за испытаниями. На видео также показан момент отдачи команды о пуске и полет ракеты.
Испытания «Авангарда» в присутствии президента и по его приказу прошли 26 декабря. Его провели Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) из позиционного района Домбаровский (Оренбургская область) по условной цели на полигоне Кура (Камчатский край).
Путин представил «Авангард» в марте в послании Федеральному собранию. Он заявлял, что крылатый боевой блок комплекса «надежно управляется» и способен лететь со скоростью в 20 раз выше скорости звука.
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Оружие , Армия , Видео , Войска , Владимир Путин , Министерство обороны , НЦУО РФ , РВСН , НТВ
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