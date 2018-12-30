Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

КНДР заподозрили в подготовке испытаний баллистических ракет 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
Северная Корея в первой половине декабря провела тестирование телеметрического оборудования, что может являться признаком подготовки Пхеньяна к проведению новых испытаний баллистических ракет, сообщает издание Иомиури.
По сведениям издания, ранее подобные проверки телеметрического оборудования северокорейская сторона проводила непосредственно перед осуществлением ракетных испытаний, передает ТАСС.
Военно-дипломатические источники издания полагают, что подобные действия связаны с желанием КНДР напомнить о своих возможностях на фоне отсутствия видимого прогресса в переговорах с США о снятии санкций.
Кроме того, по мнению источников издания, подобные проверки свидетельствуют о продолжении разработок в КНДР ракетных вооружений.
Напомним, в середине декабря Северная Корея пригрозила США отказом от денуклеаризации в случае продолжения политики санкций и давления.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Западные СМИ реагируют на «Авангард» со страхом и завистью Названы сроки поставки ВКС ЗРК С-350 «Витязь» Пентагон подтвердил проведение воздушной разведки у побережья Крыма
Оружие , Азия , Войска , ИТАР-ТАСС , КНДР , Пхеньян
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китайцы выбрали между США и Россией
Смерть перечеркнула новогодние планы Винокура14
Его не пугал даже Сталин16
BBC опровергла шпионаж на даче посольства РФ в США3
В бассейне с другим: муж завыл от вида голой Пугачевой8
Видео
01:59
Россия и Турция договорились по Сирии
Политика
06:14
«Разморозить бы ГУЛАГа зоны»: Шнур ответил детдомовцам
Шоу-бизнес Статьи
00:43
Путин поделился планами на Новый год
Политика
04:40
Майдан утратил силу: Украина больше не гордится
В мире Статьи
01:00
«Дочь ревнует»: Волочкова встретила новую любовь
Шоу-бизнес Статьи
01:15
Путин объяснил отказ Лукашенко поиграть в хоккей
Политика СНГ
06:36
Марлен Хуциев госпитализирован с супругой
Общество В мире
00:44
Ответ МИДа «учителям России» и другие события дня
В мире
02:11
Киев отреагировал на крымский забор
В мире Украина
04:04
Новый приговор: когда Тесак выйдет на свободу
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение