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ВКС получат ЗРК «Витязь» и около десяти комплектов «Панцирей-С» и С-400 

РИА Новости + ещё 6 2 часа назад
Фото: CC BY-SA 4.0 / Vitaly V. Kuzmin /
Воздушно-космические силы РФ впервые получат новый зенитный ракетный комплекс С-350 "Витязь" и порядка десяти комплектов зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" и ЗРС С-400 в 2019 году, сообщает в воскресенье департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"В 2019 году в Воздушно-космические силы впервые поступит новейший зенитный ракетный комплекс С-350 "Витязь". Помимо этого планируется поставка около 10 комплектов ЗРПК "Панцирь-С" и ЗРС С-400", — приводит департамент слова командующего войсками противовоздушной и противоракетной обороны Юрия Грехова.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что Воздушно-космические силы России получат в 2019 году два полковых комплекта зенитных ракетных систем С-400.
В департаменте напомнили, что в 2018 году комплексы С-400 и комплексы "Панцирь-С" были поставлены в подразделения противовоздушной обороны, дислоцированные в Крыму, Хабаровском крае, Ленинградской и Калининградской областях, а также в Арктическом регионе.
В 2018 году зенитные ракетные войска России провели более 200 учений. Только 20 из них — с боевой стрельбой. Всего было израсходовано около 500 ракет.
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Оружие , Армия , Сергей Шойгу , Министерство обороны
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