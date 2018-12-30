ВКС получат ЗРК «Витязь» и около десяти комплектов «Панцирей-С» и С-400

Воздушно-космические силы РФ впервые получат новый зенитный ракетный комплекс С-350 "Витязь" и порядка десяти комплектов зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" и ЗРС С-400 в 2019 году, сообщает в воскресенье департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ

"В 2019 году в Воздушно-космические силы впервые поступит новейший зенитный ракетный комплекс С-350 "Витязь". Помимо этого планируется поставка около 10 комплектов ЗРПК "Панцирь-С" и ЗРС С-400", — приводит департамент слова командующего войсками противовоздушной и противоракетной обороны Юрия Грехова.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что Воздушно-космические силы России получат в 2019 году два полковых комплекта зенитных ракетных систем С-400.

В департаменте напомнили, что в 2018 году комплексы С-400 и комплексы "Панцирь-С" были поставлены в подразделения противовоздушной обороны, дислоцированные в Крыму, Хабаровском крае, Ленинградской и Калининградской областях, а также в Арктическом регионе.

В 2018 году зенитные ракетные войска России провели более 200 учений. Только 20 из них — с боевой стрельбой. Всего было израсходовано около 500 ракет.