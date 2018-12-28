Проект «Авангард» собирались закрыть четыре года назад

Проект по созданию гиперзвукового комплекса «Авангард» могли закрыть четыре года назад, когда его дальнейшую судьбу обсуждали на совещании у верховного главнокомандующего, рассказал вице-премьер Юрий Борисов . По его словам, российский президент спросил у главного конструктора, насколько целесообразно продолжение работ, на что у него попросили «дать еще один шанс».

Разработка ракетного гиперзвукового комплекса «Авангард» могла быть остановлена еще четыре года назад, рассказал вице-премьер России Юрий Борисов. По его словам, «комплекс рождался достаточно тяжело», и четыре года назад на совещании у верховного главнокомандующего был поднят вопрос о том, оставлять его или закрывать. Как отметил Борисов, тогда российский президент задал вопрос главному конструктору о целесообразности продолжения работ над «Авангардом».

«Верховный главнокомандующий задал вопрос главному конструктору, тот ему убедительно ответил: «Дайте нам еще один шанс». И они его использовали», — отметил зампред правительства, выступая в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее сообщалось об успешном завершении испытаний комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком. В сети появилось видео тестового запуска баллистической ракеты из Оренбургской области . Как и планировалось, боеголовка поразила заданную цель на камчатском полигоне «Кура».

Борисов, комментируя испытания, отметил, что российские ракеты смогли развить скорость в 27 Махов.

«Последние испытания показали, что гиперзвуковой блок достиг скоростей, близких к скорости 30 Махов. Около 27 Махов он набрал скорость», — отметил он, добавив, что на таких скоростях «ни одна противоракета не сможет сбить», передает ФАН.

По словам Борисова, это было третье испытание «Авангарда», которое подтвердило все заявленные характеристики.

пресс-службе Кремля также пояснили, что «в ходе полета на гиперзвуковой скорости планирующий крылатый блок совершил вертикальное и горизонтальное управляемое маневрирование», после чего в назначенное время поразил условную цель на полигоне.

Таким образом, программа летных испытаний нового комплекса была полностью выполнена, теперь он поступит на вооружение российской армии. Первый полк комплексов с блоком «Авангард» заступит на боевое дежурство в Домбаровской дивизии РВСН в следующем году.

Боевой блок «Авангард» способен совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на скорости, превышающей число Маха (скорость звука) более чем в двадцать раз.

Военный эксперт Алексей Леонков пояснил, что главное преимущество крылатого блока состоит в том, что его практически невозможно сбить.

«Это планирующий блок, развивает скорость, превышающую 20 чисел Маха. Выводится он на так называемую опорную орбиту, с которой стартует к цели с помощью баллистической ракеты. То есть штатная баллистическая ракета выводит этот боевой блок, и он с высокой точностью поражает стационарную цель, — пояснил специалист в беседе с «Известиями». — Сбить аппарат управляемый практически невозможно, потому что очень сложно рассчитать встречный курс и очень сложно стрелять ему вдогонку. Для того чтобы его догнать, скорость должна быть в полтора раза выше — 30 чисел Маха — таких аппаратов у американцев нет».

Эксперт добавил, что на вооружении США нет «аппаратов, которые летают со скоростью 20 чисел Маха». Вся американская система ПРО, созданная с 2002 года, «практически таким „Авангардом“ обнуляется», отметил Леонков.

Главное преимущество гиперзвукового боевого блока — в его неуязвимости. Современные и перспективные средства противоракетной обороны не рассчитаны на перехват целей, летящих на таких скоростях.

Это признали и в Вашингтоне.

«Никаких средств противодействия нет», — констатировали в конгрессе США на слушаниях, посвященных гиперзвуковому оружию.

В декабре российские СМИ сообщали, что в Вашингтоне также признали, что у США нет защиты от гиперзвукового оружия, разработанного в России и Китае.

«Россия и Китай активно разрабатывают гиперзвуковое оружие, потому что его скорость, высота и маневренность могут быть использованы для уничтожения систем противоракетной обороны, что усилит возможности обычных и ядерных систем дальнего действия. Никаких контрмер не существует», — говорится в в докладе, опубликованном главным контрольно-ревизионным ведомством США, управлением по подотчетности правительства конгресса.

Впервые о разработках гиперзвукового оружия в России официально сообщил президент Владимир Путин 1 марта в ежегодном послании Федеральному Собранию РФ. В частности, он рассказал о маневрирующем боевом блоке «Авангард» для оснащения межконтинентальных баллистических ракет и авиационной ракете «Кинжал» для уничтожения крупных кораблей.

Как отмечалось, «Кинжал» проходит испытания на модернизированном перехватчике МиГ-31, также рассматривается возможность оснащения новым оружием дальних ракетоносцев Ту-22М3.

Кроме того, в завершающей стадии находятся испытания гиперзвуковых противокорабельных ракет «Циркон» — ими будут оснащены атомные подводные лодки типа «Хаски» и тяжелые крейсеры «Петр Великий» и «Адмирал Нахимов». Государственные испытания ракет начнутся в 2019 году.